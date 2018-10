Tiết lộ thói quen dùng điện thoại của các nhà lãnh đạo trên thế giới

Bởi vì các cuộc điện đàm và tài liệu tối mật có thể bị gián điệp khai thác bất cứ lúc nào. Cùng điểm lại những chiếc điện thoại đang được lãnh đạo các nước trên thế giới tin dùng.

Tổng thống Trump khẳng định chỉ sử dụng điện thoại được chính phủ phê chuẩn. (Ảnh; White House).

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Việc Tổng thống Trump đang sử dụng điện thoại nào bỗng nhiên trở thành mối quan tâm của hàng loạt người Mỹ sau thông tin mà tờ New York Times đăng tải cho rằng Nga và Trung Quốc đang tìm cách theo dõi điện thoại của ông.

Theo NYT, nhà lãnh đạo Mỹ đang sử dụng 3 chiếc Iphone để thực hiện các cuộc gọi cá nhân, bất chấp cảnh báo từ các chuyên gia an ninh. 2 trong số đó đã trở nên an toàn hơn nhờ sự can thiệp của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, nhưng chiếc còn lại không khác gì những chiếc điện thoại cá nhân thông thường.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới đây, ông Trump khẳng định hiện ông chỉ sử dụng những chiếc điện thoại được chính phủ phê chuẩn.

"Tôi chỉ sử dụng điện thoại của chính phủ và tôi cũng chỉ có 1 cái điện thoại chính phủ cấp nhưng hiếm khi dùng", ông Trump viết trên Twitter. Mặc dù vậy, người dùng mạng đã tinh mắt phát hiện ra dòng trạng thái này được ông Trump đăng tải từ Iphone.

Nhiều người từ đó đặt nghi vấn thông tin Tổng thống đang sử dụng những chiếc Iphone với tính năng bảo mật không cao như NYT đăng tải là sự thật. Một số khác cho rằng dòng trạng thái trên có thể được đăng tải từ chiếc điện thoại mà nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định được chính phủ cấp cho và đó nhiều khả năng cũng là sản phẩm của Apple.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Điện thoại di động của Thủ tướng Angela Merkel từng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận vào năm 2013 sau khi xuất hiện thông tin Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ nghe lén các cuộc gọi của bà. Nữ Thủ tướng Đức được cho là đang sử dụng 2 điện thoại di động bao gồm Nokia 6260 và Blackberry Z10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Khác với hầu hết các lãnh đạo khác trên thế giới. Tổng thống Putin không dùng điện thoại di động. Thông tin bất ngờ này từng được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ từ năm 2014.

Tổng thống Putin không sử dụng điện thoại di động cá nhân. (Ảnh: Sputnik).

Theo ông Peskov, nhà lãnh đạo Nga thích làm việc theo các hình thức truyền thống và nếu bắt buộc phải sử dụng Internet, ông thích sử dụng máy tính hơn là dán mắt vào màn hình của điện thoại thông minh.

Trong một cuộc họp của Hội đồng Khoa học và Giáo dục vào tháng 2/2018, ông Putin cũng từng "sửa lưng" người đứng đầu trung tâm nghiên cứu quốc gia "Viện Kurchatov" Mikhail Kovalchuk khi ông này nói rằng thời nay tất cả mọi người đều dùng điện thoại thông minh.

"Ông ấy nói rằng tất cả mọi người đều có điện thoại thông minh, thế nhưng tôi không có. Vậy mà ông nói tất cả mọi người đều có", Tổng thống Putin bông đùa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tất cả thông tin liên quan tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un thường là một ẩn số với cả thế giới. Vậy nên việc ông chuộng dùng điện thoại gì cũng là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là chuộng dùng các sản phẩm của Apple. Ảnh: KCNA.

Các bức ảnh chụp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên cho thấy chiếc điện thoại của ông được đặt lọt thỏm trong chiếc vỏ bảo vệ cỡ lớn.

Theo phân tích của hãng an ninh mạng Recorded Future tại Mỹ, ông Kim có thể đang sử dụng một chiếc Iphone để truy cập Internet toàn cầu.

Thủ tướng Anh Theresa May

Thủ tướng Anh từng sử dụng một chiếc Blackberry nhưng sau đó chuyển sang dùng iPhone. Cũng giống như điện thoại của nhiều nhà lãnh đạo khác, chiếc iPhone của Thủ tướng Anh được cài đặt các tính năng bảo mật nghiêm ngặt./.

