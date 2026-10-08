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TikTok bị cáo buộc thử nghiệm “giả” công cụ an toàn với người dùng trẻ

Thứ Năm, 07:23, 08/10/2026
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VOV.VN - TikTok vừa bị cáo buộc đã tiến hành các thử nghiệm khiến hàng nghìn người dùng, trong đó có trẻ em và thanh thiếu niên, tưởng rằng họ đã bật công cụ an toàn trên nền tảng, trong khi thực tế họ nhận được phiên bản không hoạt động của các tính năng này.

 

Theo nội dung mới được công bố trong vụ kiện của Tổng chưởng lý bang New York Letitia James chống lại TikTok, công ty đã thực hiện các thử nghiệm được gọi là “thí nghiệm ma”. Trong đó, một số người dùng chọn sử dụng công cụ an toàn, tin rằng họ đã đặt lại hệ thống đề xuất nội dung, nhưng nguồn cấp video của họ không thay đổi như những người dùng được dùng phiên bản khác.

Công cụ an toàn được TikTok giới thiệu là nhằm giúp người dùng đặt lại các đề xuất video nếu họ muốn tránh nội dung không mong muốn hoặc có khả năng gây hại. Tuy nhiên, đơn kiện cáo buộc TikTok đã cố tình chặn một số nhóm người dùng tiếp cận đầy đủ các công cụ an toàn, dù những người này chủ động tìm cách tránh nội dung gây hại.

Vụ kiện của New York là một trong hơn hai chục vụ kiện do các bang tại Mỹ đệ trình, cáo buộc TikTok thiết kế nền tảng theo hướng gây nghiện cho trẻ em và đánh lừa người dùng về mức độ an toàn của ứng dụng.

tiktok bi cao buoc thu nghiem gia cong cu an toan voi nguoi dung tre hinh anh 1
TikTok bị cáo buộc thử nghiệm “giả” công cụ an toàn với người dùng trẻ

Đơn kiện cáo buộc TikTok vẫn tiến hành các thử nghiệm lặp đi lặp lại trên hàng nghìn người dùng trong năm 2023, nhằm so sánh hành vi giữa nhóm được dùng công cụ thật và nhóm không được dùng, trong đó có việc nghiên cứu thời gian người dùng ở lại nền tảng và tác động tới doanh thu quảng cáo.

Ngoài ra, New York cáo buộc TikTok đã đánh lừa người tiêu dùng về cách hoạt động của công cụ an toàn, khi nói rằng công cụ này sẽ đặt lại thuật toán đề xuất video, trong khi thực tế thay đổi chỉ mang tính tạm thời.

Các phần được công bố của đơn kiện cũng nhắc tới một loạt thử nghiệm khác, trong đó TikTok bị cáo buộc chọn ngẫu nhiên người dùng và tắt một số tính năng an toàn trên tài khoản của họ, khiến họ tiếp xúc nhiều hơn với nội dung độc hại.

TikTok bác bỏ rộng rãi các cáo buộc trong hồ sơ tòa án, đồng thời khẳng định an toàn của người dùng trẻ tuổi là ưu tiên hàng đầu. Người phát ngôn công ty nói TikTok, giống như nhiều công ty khác, thường xuyên thử nghiệm sản phẩm và tính năng mới để đánh giá trải nghiệm thực tế và cải thiện nền tảng.

Trước đó, vào tháng 9, TikTok đã dàn xếp vụ kiện cấp bang đầu tiên dự kiến được đưa ra xét xử, đồng ý trả cho bang Alabama tới 300 triệu USD và thay đổi cách nền tảng vận hành đối với thanh thiếu niên trong bang.

Quang Trung/VOV-Washington
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