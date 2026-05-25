Tình báo Mỹ nói về nơi ở và cách liên lạc bí mật của Lãnh tụ tối cao Iran

Hai quan chức Mỹ cho biết mỗi khi Washington gửi đề xuất mới, việc khó tiếp cận lãnh tụ tối cao Iran khiến quá trình phản hồi thường kéo dài. Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin tình báo liên quan tới nơi ở của lãnh tụ tối cao Iran cũng như phương thức liên lạc của Tehran.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết hôm 24/5 rằng Lãnh tụ tối cao Iran đã đồng ý với các nội dung khung của dự thảo thỏa thuận hiện tại. Tổng thống Donald Trump cũng đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông kỳ vọng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong vài ngày tới.

Theo tình báo Mỹ, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang áp dụng những biện pháp an ninh đặc biệt nghiêm ngặt nhằm tránh nguy cơ bị tấn công tương tự vụ việc khiến cha ông là Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng. Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện hay phát biểu công khai kể từ trước khi xung đột bùng phát.

Một quan chức cho biết các thông tin tình báo mà Mỹ và Israel thu thập được từ bên trong chính quyền Iran đã giúp xác định vị trí và hạ sát phần lớn giới lãnh đạo cấp cao của Iran trong thời gian chiến sự. Theo một nguồn tin, các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất đang được áp dụng đối với Lãnh tụ tối cao Iran.

Theo cơ chế được thiết kế sẵn, ngay cả các quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Iran cũng không biết chính xác nơi ở của ông và không có cách nào liên lạc trực tiếp. Thay vào đó, các thông điệp được chuyển qua một mạng lưới người đưa tin nhằm che giấu vị trí của Lãnh tụ tối cao.

“Đó là lý do vì sao người ta thường nghe những phát biểu như “Lãnh tụ tối cao đã đồng ý với khuôn khổ thỏa thuận” hoặc “chúng tôi đang chờ phản hồi về những điểm cuối cùng”, một quan chức cho biết.

Theo nguồn tin này, Lãnh tụ tối cao Iran hiện chỉ đưa ra chỉ đạo ở cấp độ khái quát cho cấp dưới, xác định những vấn đề nào có thể đàm phán và những nội dung nào không được phép đề cập.