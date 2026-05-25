Pakistan hy vọng sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran

Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif hôm qua (24/5) cho biết, nước này hy vọng sẽ sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Shehbaz Sharif ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy hòa bình khu vực. Ông cho biết, nhà lãnh đạo Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc điện đàm “rất hữu ích và hiệu quả” với lãnh đạo nhiều nước Trung Đông và Nam Á, gồm Saudi Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Pakistan.

Theo Thủ tướng Pakistan, Thống soái Asim Munir – Tổng Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Pakistan đã đại diện nước này tham gia tiến trình ngoại giao này. Ông Shehbaz Sharif đồng thời đánh giá cao vai trò của ông Munir trong các nỗ lực hòa giải giữa các bên.

Trung Đông trước bước ngoặt mới khi Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận. Ảnh minh họa: Reuters

Theo cơ quan truyền thông quân đội Pakistan, các cuộc gặp gần đây giữa Tướng Asim Munir với lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao Iran tại Tehran đã diễn ra trong bầu không khí “tích cực và mang tính xây dựng”, góp phần tạo nền tảng cho các bước tiến ngoại giao tiếp theo.

Phát biểu của ông Shehbaz Sharif được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran đang có tiến triển. Sau cuộc điện đàm với các lãnh đạo khu vực, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng một thỏa thuận giữa Mỹ, Iran và các nước liên quan “gần như đã hoàn tất”, dù các chi tiết cuối cùng vẫn đang được thảo luận.

Ông Donald Trump cũng cho rằng eo biển Hormuz có thể sẽ được mở cửa trở lại theo khuôn khổ thỏa thuận mới. Tuy nhiên, truyền thông Iran đã bác bỏ thông tin này và khẳng định Tehran vẫn giữ quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược trên.

Pakistan trước đó từng đăng cai vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad trong hai ngày 11–12/4, song các cuộc trao đổi không đạt được đột phá do hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân của Iran, các lệnh trừng phạt của Mỹ và vấn đề eo biển Hormuz.