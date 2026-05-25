中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pakistan hy vọng sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran

Thứ Hai, 05:30, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif hôm qua (24/5) cho biết, nước này hy vọng sẽ sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif hôm qua (24/5) cho biết, nước này hy vọng sẽ sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Shehbaz Sharif ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy hòa bình khu vực. Ông cho biết, nhà lãnh đạo Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc điện đàm “rất hữu ích và hiệu quả” với lãnh đạo nhiều nước Trung Đông và Nam Á, gồm Saudi Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Pakistan.

Theo Thủ tướng Pakistan, Thống soái Asim Munir – Tổng Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Pakistan đã đại diện nước này tham gia tiến trình ngoại giao này. Ông Shehbaz Sharif đồng thời đánh giá cao vai trò của ông Munir trong các nỗ lực hòa giải giữa các bên.

pakistan hy vong som dang cai vong dam phan tiep theo giua my va iran hinh anh 1
Trung Đông trước bước ngoặt mới khi Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận. Ảnh minh họa: Reuters

Theo cơ quan truyền thông quân đội Pakistan, các cuộc gặp gần đây giữa Tướng Asim Munir với lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao Iran tại Tehran đã diễn ra trong bầu không khí “tích cực và mang tính xây dựng”, góp phần tạo nền tảng cho các bước tiến ngoại giao tiếp theo.

Phát biểu của ông Shehbaz Sharif được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran đang có tiến triển. Sau cuộc điện đàm với các lãnh đạo khu vực, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng một thỏa thuận giữa Mỹ, Iran và các nước liên quan “gần như đã hoàn tất”, dù các chi tiết cuối cùng vẫn đang được thảo luận.

Ông Donald Trump cũng cho rằng eo biển Hormuz có thể sẽ được mở cửa trở lại theo khuôn khổ thỏa thuận mới. Tuy nhiên, truyền thông Iran đã bác bỏ thông tin này và khẳng định Tehran vẫn giữ quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược trên.

Pakistan trước đó từng đăng cai vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad trong hai ngày 11–12/4, song các cuộc trao đổi không đạt được đột phá do hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân của Iran, các lệnh trừng phạt của Mỹ và vấn đề eo biển Hormuz.

qalibaf_iran_pakistan_0.jpg

Tehran bác tin giao nộp urani, Mỹ và Iran cam kết không tấn công nhau

VOV.VN - Trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trái ngược nhau về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sắp đạt được giữa Mỹ và Iran, giới chức Iran hôm nay khẳng định văn kiện không bao gồm vấn đề hạt nhân. Teheran đồng thời nhắc lại cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân như đã từng nhiều lần tuyên bố.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Pakistan đàm phán mỹ và iran mỹ iran israel xung đột trung đông đàm phán
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lộ diện các điều khoản then chốt trong thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran
Lộ diện các điều khoản then chốt trong thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

VOV.VN - Một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông đang dần thành hình, với các nội dung đáng chú ý như mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng trừng phạt dầu mỏ và khả năng Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu cấp độ cao.

Lộ diện các điều khoản then chốt trong thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

Lộ diện các điều khoản then chốt trong thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

VOV.VN - Một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông đang dần thành hình, với các nội dung đáng chú ý như mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng trừng phạt dầu mỏ và khả năng Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu cấp độ cao.

Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ bàn về Trung Đông và thúc đẩy thỏa thuận thương mại
Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ bàn về Trung Đông và thúc đẩy thỏa thuận thương mại

VOV.VN - Ngày 24/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar đã có cuộc họp báo chung, thông báo kết quả chuyến thăm Ấn Độ và một loạt vấn đề nóng mà quốc tế và hai bên cùng quan tâm, bao gồm tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, năng lượng và tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước

Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ bàn về Trung Đông và thúc đẩy thỏa thuận thương mại

Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ bàn về Trung Đông và thúc đẩy thỏa thuận thương mại

VOV.VN - Ngày 24/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar đã có cuộc họp báo chung, thông báo kết quả chuyến thăm Ấn Độ và một loạt vấn đề nóng mà quốc tế và hai bên cùng quan tâm, bao gồm tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, năng lượng và tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng D: Chủ nhà Mỹ và bảng đấu khó lường
Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng D: Chủ nhà Mỹ và bảng đấu khó lường

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng D, nơi chủ nhà Mỹ sẽ đối đầu với Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng D: Chủ nhà Mỹ và bảng đấu khó lường

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng D: Chủ nhà Mỹ và bảng đấu khó lường

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng D, nơi chủ nhà Mỹ sẽ đối đầu với Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung Đông trước bước ngoặt mới khi Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận
Trung Đông trước bước ngoặt mới khi Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận

VOV.VN - Sau gần 3 tháng giao tranh và căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran “về cơ bản đã được đàm phán xong”. Tuy nhiên, Iran vẫn giữ thái độ thận trọng và khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz không thể bị đem ra mặc cả.

Trung Đông trước bước ngoặt mới khi Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận

Trung Đông trước bước ngoặt mới khi Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận

VOV.VN - Sau gần 3 tháng giao tranh và căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran “về cơ bản đã được đàm phán xong”. Tuy nhiên, Iran vẫn giữ thái độ thận trọng và khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz không thể bị đem ra mặc cả.

Mỹ tập trận quân sự đầu tiên tại Venezuela sau vụ bắt giữ ông Maduro
Mỹ tập trận quân sự đầu tiên tại Venezuela sau vụ bắt giữ ông Maduro

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 23/5 tiến hành cuộc diễn tập quân sự trên không phận thủ đô Caracas của Venezuela. Đây là cuộc tập trận đầu tiên của Mỹ tại Venezuela kể từ chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm nay.

Mỹ tập trận quân sự đầu tiên tại Venezuela sau vụ bắt giữ ông Maduro

Mỹ tập trận quân sự đầu tiên tại Venezuela sau vụ bắt giữ ông Maduro

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 23/5 tiến hành cuộc diễn tập quân sự trên không phận thủ đô Caracas của Venezuela. Đây là cuộc tập trận đầu tiên của Mỹ tại Venezuela kể từ chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm nay.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ