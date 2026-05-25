Hezbollah bày tỏ hy vọng về thỏa thuận giữa Iran và Mỹ

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm ngày Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon vào năm 2000, sau hơn 2 thập kỷ chiếm đóng, lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem bày tỏ hy vọng thỏa thuận giữa Iran và Mỹ được hoàn tất và Hezbollah sẽ nằm trong số những bên tham gia thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn này.

Ông Naim Qassem tiếp tục nhắc lại lập trường bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel, cho rằng những cuộc đàm phán này chỉ mang lại lợi ích cho Israel. Lãnh đạo Hezbollah cũng tuyên bố lực lượng này sẽ không giải giáp, khẳng định việc giải giáp đồng nghĩa với việc tước bỏ khả năng phòng thủ của Lebanon, khả năng của lực lượng kháng chiến và người dân Lebanon, mở đường cho sự hủy diệt.

Hezbollah và Israel đã xung đột sau khi lực lượng này bắn tên lửa vào Israel, để trả đũa việc sát hại Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Lệnh ngừng bắn tại Lebanon đạt được hôm 16/4, sau các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các đại diện của Lebanon và Israel tại Mỹ, hiện được gia hạn đến đầu tháng 7 tới. Tuy nhiên, giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn. Trong hôm qua, Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại miền Nam và miền Đông Lebanon, cả trước và sau khi đưa ra cảnh báo sơ tán tại hơn 10 ngôi làng ở các khu vực này.