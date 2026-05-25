中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hezbollah bày tỏ hy vọng về thỏa thuận giữa Iran và Mỹ

Thứ Hai, 05:53, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo Hezbollah hôm qua (24/5) đã bày tỏ hy vọng thỏa thuận giữa Iran và Mỹ sẽ đạt được, cũng như cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah, sẽ là một phần trong thỏa thuận này.

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm ngày Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon vào năm 2000, sau hơn 2 thập kỷ chiếm đóng, lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem bày tỏ hy vọng thỏa thuận giữa Iran và Mỹ được hoàn tất và Hezbollah sẽ nằm trong số những bên tham gia thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn này.

Ông Naim Qassem tiếp tục nhắc lại lập trường bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel, cho rằng những cuộc đàm phán này chỉ mang lại lợi ích cho Israel. Lãnh đạo Hezbollah cũng tuyên bố lực lượng này sẽ không giải giáp, khẳng định việc giải giáp đồng nghĩa với việc tước bỏ khả năng phòng thủ của Lebanon, khả năng của lực lượng kháng chiến và người dân Lebanon, mở đường cho sự hủy diệt.

hezbollah bay to hy vong ve thoa thuan giua iran va my hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Hezbollah và Israel đã xung đột sau khi lực lượng này bắn tên lửa vào Israel, để trả đũa việc sát hại Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Lệnh ngừng bắn tại Lebanon đạt được hôm 16/4, sau các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các đại diện của Lebanon và Israel tại Mỹ, hiện được gia hạn đến đầu tháng 7 tới. Tuy nhiên, giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn. Trong hôm qua, Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại miền Nam và miền Đông Lebanon, cả trước và sau khi đưa ra cảnh báo sơ tán tại hơn 10 ngôi làng ở các khu vực này.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Hezbollah xung đột trung đông thỏa thuận giữa mỹ và iran mỹ iran israel thỏa thuận thỏa thuận hòa bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

"Vũ khí thay đổi cuộc chơi" của Hezbollah chống lại Israel ở mặt trận Lebanon
"Vũ khí thay đổi cuộc chơi" của Hezbollah chống lại Israel ở mặt trận Lebanon

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ và Iran chưa thể đạt được tiếng nói chung về bảo vệ các tuyến giao thương biển, mặt trận Lebanon lại tiếp tục nóng lên. Sự leo thang của cuộc chiến UAV giữa Israel và Hezbollah không chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng Trung Đông mà còn khiến lộ trình hòa bình khu vực trở nên bất định.

"Vũ khí thay đổi cuộc chơi" của Hezbollah chống lại Israel ở mặt trận Lebanon

"Vũ khí thay đổi cuộc chơi" của Hezbollah chống lại Israel ở mặt trận Lebanon

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ và Iran chưa thể đạt được tiếng nói chung về bảo vệ các tuyến giao thương biển, mặt trận Lebanon lại tiếp tục nóng lên. Sự leo thang của cuộc chiến UAV giữa Israel và Hezbollah không chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng Trung Đông mà còn khiến lộ trình hòa bình khu vực trở nên bất định.

Hezbollah kêu gọi Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ là người không được hoan nghênh
Hezbollah kêu gọi Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ là người không được hoan nghênh

VOV.VN - Hezbollah hôm qua (4/5) đã kêu gọi chính quyền Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ tại nước này là người không được hoan nghênh, sau khi vị đại sứ này cho rằng những người xúc phạm một lãnh đạo Cơ đốc giáo cấp cao tại Lebanon, nên rời khỏi đất nước.

Hezbollah kêu gọi Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ là người không được hoan nghênh

Hezbollah kêu gọi Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ là người không được hoan nghênh

VOV.VN - Hezbollah hôm qua (4/5) đã kêu gọi chính quyền Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ tại nước này là người không được hoan nghênh, sau khi vị đại sứ này cho rằng những người xúc phạm một lãnh đạo Cơ đốc giáo cấp cao tại Lebanon, nên rời khỏi đất nước.

Hezbollah lên án hành động gây hấn của Israel bất chấp lệnh ngừng bắn
Hezbollah lên án hành động gây hấn của Israel bất chấp lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Hezbollah ngày 4/5 đã lên án các hoạt động của Israel tại Lebanon trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực, đồng thời nhắc lại lập trường bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Lebanon và Israel.

Hezbollah lên án hành động gây hấn của Israel bất chấp lệnh ngừng bắn

Hezbollah lên án hành động gây hấn của Israel bất chấp lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Hezbollah ngày 4/5 đã lên án các hoạt động của Israel tại Lebanon trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực, đồng thời nhắc lại lập trường bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Lebanon và Israel.

Pakistan hy vọng sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran
Pakistan hy vọng sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif hôm qua (24/5) cho biết, nước này hy vọng sẽ sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Pakistan hy vọng sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran

Pakistan hy vọng sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif hôm qua (24/5) cho biết, nước này hy vọng sẽ sớm đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Quan chức Mỹ nói ông Trump cho Iran thêm “5, 6 hoặc 7 ngày” hoàn tất thỏa thuận
Quan chức Mỹ nói ông Trump cho Iran thêm “5, 6 hoặc 7 ngày” hoàn tất thỏa thuận

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đang cho Iran thêm “5, 6 hoặc 7 ngày” để hoàn tất thỏa thuận, trong bối cảnh các cuộc đàm phán liên quan đến kho dự trữ hạt nhân của Tehran vẫn tiếp diễn.

Quan chức Mỹ nói ông Trump cho Iran thêm “5, 6 hoặc 7 ngày” hoàn tất thỏa thuận

Quan chức Mỹ nói ông Trump cho Iran thêm “5, 6 hoặc 7 ngày” hoàn tất thỏa thuận

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đang cho Iran thêm “5, 6 hoặc 7 ngày” để hoàn tất thỏa thuận, trong bối cảnh các cuộc đàm phán liên quan đến kho dự trữ hạt nhân của Tehran vẫn tiếp diễn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ