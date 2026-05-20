  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ lây lan Ebola cao tại khu vực

Thứ Tư, 21:30, 20/05/2026
VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/5 cảnh báo, nguy cơ dịch Ebola lây lan ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là cao ở cấp quốc gia và khu vực, nhưng vẫn ở mức thấp trên toàn cầu.

Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho đến nay đã có 51 trường hợp được xác nhận ở các tỉnh Ituri và Bắc Kivu ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong khi Uganda cũng đã thông báo về 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại Thủ đô Kampala.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn cho đồng nghiệp tại trung tâm điều trị Ebola ở Beni, miền Đông Congo, ngày 9/9/2018. Ảnh: AP

Tổng giám đốc WHO cũng cho biết, ngoài các trường hợp đã được xác nhận, còn có gần 600 trường hợp nghi nhiễm và 139 trường hợp tử vong, đồng thời dự đoán những con số này sẽ tiếp tục tăng lên.

WHO đánh giá, sự lây lan của virus Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo cho thấy dịch bệnh có thể đã bắt đầu từ vài tháng trước. Tổ chức này hiện đang tiến hành các biện pháp cần thiết, với ưu tiên là cắt đứt chuỗi lây truyền bằng cách thực hiện truy vết tiếp xúc, cách ly các trường hợp mắc bệnh và chăm sóc tất cả các bệnh nhân nghi nhiễm. 

Minh Ngô/VOV-Ai Cập
Mỹ hạn chế nhập cảnh tạm thời với người từng có mặt tại các quốc gia có dịch Ebola
Mỹ hạn chế nhập cảnh tạm thời với người từng có mặt tại các quốc gia có dịch Ebola

VOV.VN - Ngày 18/5, Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh tạm thời đối với những người từng có mặt tại các quốc gia đang bùng phát dịch Ebola ở khu vực Trung Phi, trong bối cảnh giới chức y tế nước này gia tăng cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Điểm đáng lo ngại của dịch Ebola đang bùng phát tại châu Phi
Điểm đáng lo ngại của dịch Ebola đang bùng phát tại châu Phi

VOV.VN - Giới chức y tế châu Phi đang bày tỏ lo ngại trước đợt bùng phát mới của virus Bundibugyo, một biến thể hiếm của bệnh Ebola, trong bối cảnh hiện chưa có thuốc điều trị hay vaccine được phê duyệt dành riêng cho chủng virus này.

Bộ Y tế theo dõi sát dịch Ebola sau cảnh báo khẩn từ WHO về 80 ca tử vong
Bộ Y tế theo dõi sát dịch Ebola sau cảnh báo khẩn từ WHO về 80 ca tử vong

VOV.VN - Trước nguy cơ dịch Ebola diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi, tối 17/5, Bộ Y tế cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các đơn vị liên quan để giám sát, phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp.

