Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ lây lan Ebola cao tại khu vực

Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho đến nay đã có 51 trường hợp được xác nhận ở các tỉnh Ituri và Bắc Kivu ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong khi Uganda cũng đã thông báo về 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại Thủ đô Kampala.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn cho đồng nghiệp tại trung tâm điều trị Ebola ở Beni, miền Đông Congo, ngày 9/9/2018. Ảnh: AP

Tổng giám đốc WHO cũng cho biết, ngoài các trường hợp đã được xác nhận, còn có gần 600 trường hợp nghi nhiễm và 139 trường hợp tử vong, đồng thời dự đoán những con số này sẽ tiếp tục tăng lên.

WHO đánh giá, sự lây lan của virus Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo cho thấy dịch bệnh có thể đã bắt đầu từ vài tháng trước. Tổ chức này hiện đang tiến hành các biện pháp cần thiết, với ưu tiên là cắt đứt chuỗi lây truyền bằng cách thực hiện truy vết tiếp xúc, cách ly các trường hợp mắc bệnh và chăm sóc tất cả các bệnh nhân nghi nhiễm.