Toàn cảnh quốc tế sáng 23/3: Tàu ngầm Anh mang Tomahawk áp sát Iran

Iran tuyên bố không khuất phục trước các mối đe dọa liên quan Hormuz

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/3 cho biết nước này sẽ không còn “bị lung lay bởi các lời đe dọa” liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran nếu tuyến hàng hải này không được mở lại.