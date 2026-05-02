Toàn cảnh quốc tế sáng 2/5: Ông Trump đối phó hạn chót của Quốc hội

Thứ Bảy, 09:15, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran từ đầu tháng 4 đã chấm dứt các hành động thù địch giữa 2 bên nhằm đáp ứng thời hạn sử dụng Đạo luật Quyền lực chiến tranh của Quốc hội.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc chiến tại Iran đã chấm dứt nhờ lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng 4/2026 - một cách diễn giải có thể giúp Nhà Trắng tránh phải xin phê chuẩn của Quốc hội.

Lập luận này nối tiếp quan điểm được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nêu trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 30/4, khi ông cho rằng lệnh ngừng bắn đã “đóng băng” xung đột. Theo cách hiểu đó, chính quyền chưa vi phạm yêu cầu của đạo luật năm 1973 buộc Tổng thống phải xin Quốc hội phê chuẩn đối với các hoạt động quân sự kéo dài quá 60 ngày.

Tổng thống Mỹ không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (1/5) cho biết ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran về đàm phán liên quan đến cuộc chiến Iran, trong khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố nước này sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao nếu Mỹ thay đổi lập trường của mình.

Lãnh tụ tối cao: Iran đã trở thành cường quốc quân sự

VOV.VN - Một tuyên bố mới về vị thế “cường quốc quân sự”, được cho là của Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã được truyền thông nhà nước Iran công bố hôm 1/5, nhân kỷ niệm Ngày Lao động và Ngày Nhà giáo của Iran.

Lệnh phong toả của Mỹ có khiến ngành dầu mỏ Iran chao đảo?

VOV.VN - Trong khi Iran nỗ lực thắt chặt nguồn cung năng lượng toàn cầu bằng cách kiểm soát eo biển Hormuz, chính ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia này cũng đang ngày càng bị đe dọa từ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông coi việc ai đó nói rằng Mỹ không “thắng” trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”, bất chấp việc trước đó ông đã thông báo với Quốc hội rằng các hành động thù địch đã “chấm dứt”.

