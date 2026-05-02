Toàn cảnh quốc tế sáng 2/5: Ông Trump đối phó hạn chót của Quốc hội

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc chiến tại Iran đã chấm dứt nhờ lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng 4/2026 - một cách diễn giải có thể giúp Nhà Trắng tránh phải xin phê chuẩn của Quốc hội.

Lập luận này nối tiếp quan điểm được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nêu trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 30/4, khi ông cho rằng lệnh ngừng bắn đã “đóng băng” xung đột. Theo cách hiểu đó, chính quyền chưa vi phạm yêu cầu của đạo luật năm 1973 buộc Tổng thống phải xin Quốc hội phê chuẩn đối với các hoạt động quân sự kéo dài quá 60 ngày.