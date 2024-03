Toàn cảnh quốc tế sáng 8/3: Ukraine rút lui tránh “mưa bom”

Quan hệ Séc - Slovakia rạn nứt do có nhiều bất đồng trong chính sách với Ukraine

VOV.VN - Kể từ khi chính phủ mới của Slovakia do Thủ tướng Fico nắm quyền, mối quan hệ giữa Séc và Slovakia đã trở nên ngày càng lạnh nhạt do những bất đồng trong chính sách ngoại giao. Thủ tướng Séc Petr Fiala vừa thông báo quyết định tạm dừng các cuộc tham vấn liên chính phủ Cộng hòa Séc - Slovakia do những bất đồng trong quan điểm hiện nay.