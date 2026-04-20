Toàn cảnh quốc tế trưa 20/4: Mỹ dọa sẽ "mạnh tay" nếu Iran không ký thỏa thuận

Mỹ xác nhận cử phái đoàn tới Pakistan tham gia vòng đàm phán mới với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/4 cho biết, Washington sẽ cử phái đoàn trở lại Pakistan để tiến hành vòng đàm phán mới với Iran, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện do Mỹ đưa ra.