Tối hậu thư của ông Trump đánh dấu bước leo thang căng thẳng mới ở Trung Đông

Chủ Nhật, 11:01, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 21/3 tuyên bố sẽ “phá hủy” các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc xung đột đang lan rộng tại Trung Đông. 

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cảnh báo, nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của nước này, bắt đầu với nhà máy lớn nhất. Tối hậu thư này mở rộng phạm vi mục tiêu từ các cơ sở quân sự sang hạ tầng dân sự quan trọng.

toi hau thu cua ong trump danh dau buoc leo thang cang thang moi o trung Dong hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Căng thẳng gia tăng khi eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, gần như bị tê liệt do các mối đe dọa an ninh. Giá năng lượng vì vậy tăng mạnh, riêng giá khí đốt tại châu Âu đã tăng tới 35% trong tuần qua.

Phía Iran lập tức cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công các cơ sở năng lượng, đồng thời đe dọa nhắm vào hạ tầng năng lượng, công nghệ và khử muối của Mỹ trong khu vực. Trước đó, Tehran đã tấn công Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar để đáp trả các cuộc không kích của Israel vào mỏ khí Nam Pars, gây thiệt hại lớn cho chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Xung đột cũng đang mở rộng về quy mô quân sự. Quân đội Israel cho biết Iran lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa, với tầm bắn lên tới 4.000 km, làm gia tăng lo ngại lan rộng ra ngoài Trung Đông. Các cuộc tấn công mới nhất của Iran vào miền nam Israel đã khiến hàng chục người bị thương. Giới chức Israel khẳng định sẽ tiếp tục tấn công Iran, trong khi các chiến dịch không kích của Mỹ và Israel trong gần một tháng qua đã làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp.

ap.jpg

Iran phản ứng tối hậu thư của ông Trump về eo biển Hormuz

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ các cơ sở năng lượng và hạ tầng của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiến hành tấn công vào các nhà máy điện trên lãnh thổ Iran, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: tối hậu thư Tổng thống Trump Trung Đông eo biển Hormuz xung đột Mỹ Iran
22 nước sẵn sàng tham gia bảo đảm an toàn hàng hải ở Hormuz

VOV.VN - Hơn hai chục quốc gia đã tuyên bố sẵn sàng tham gia bảo đảm an toàn hàng hải, đồng thời lên án mạnh mẽ việc Iran trên thực tế đóng cửa tuyến vận tải chiến lược này – nơi trung chuyển gần 20% sản lượng dầu thế giới.

Ông Trump chỉ trích NATO yếu kém, tuyên bố Mỹ có thể tự mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích NATO không sẵn sàng hỗ trợ Washington trong việc bảo vệ eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định Mỹ đủ khả năng tự kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Iran phản ứng tối hậu thư của ông Trump về eo biển Hormuz

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ các cơ sở năng lượng và hạ tầng của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiến hành tấn công vào các nhà máy điện trên lãnh thổ Iran, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Mỹ gây sức ép lên NATO, Nhật Bản và Trung Quốc về eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã gia tăng sức ép lên các đồng minh và đối tác quốc tế, kêu gọi NATO, Nhật Bản và Trung Quốc tham gia giải tỏa eo biển Hormuz trong bối cảnh Iran đóng cửa tuyến đường này để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

