Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi thăm UAE

Trong chuyến thăm UAE, Tổng thống Ai Cập đã hội đàm với Tổng thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan, thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến các cuộc khủng hoảng tại khu vực và những nỗ lực nhằm duy trì sự ổn định, thống nhất và nguồn lực của các quốc gia trong khu vực.

Tổng thống Ai Cập đã lên án các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào UAE là sự leo thang nguy hiểm, vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đe dọa an ninh và ổn định khu vực và toàn cầu, đồng thời tái khẳng định sự đoàn kết với UAE.

Ông Abdel Fattah El-Sisi nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực ngoại giao và đối thoại, để kiềm chế cuộc khủng hoảng tại khu vực và ngăn chặn leo thang hơn nữa.

Theo Văn phòng Tổng thống UAE, ông Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã bày tỏ sự cảm kích đối với Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp với Ai Cập.