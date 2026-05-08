  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi thăm UAE

Thứ Sáu, 07:33, 08/05/2026
VOV.VN - Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã có chuyến thăm UAE vào ngày 7/5, nhằm tăng cường quan hệ song phương và thảo luận các diễn biến mới nhất tại khu vực.

Trong chuyến thăm UAE, Tổng thống Ai Cập đã hội đàm với Tổng thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan, thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến các cuộc khủng hoảng tại khu vực và những nỗ lực nhằm duy trì sự ổn định, thống nhất và nguồn lực của các quốc gia trong khu vực.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ai Cập đã lên án các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào UAE là sự leo thang nguy hiểm, vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đe dọa an ninh và ổn định khu vực và toàn cầu, đồng thời tái khẳng định sự đoàn kết với UAE.

Ông Abdel Fattah El-Sisi nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực ngoại giao và đối thoại, để kiềm chế cuộc khủng hoảng tại khu vực và ngăn chặn leo thang hơn nữa.

Theo Văn phòng Tổng thống UAE, ông Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã bày tỏ sự cảm kích đối với Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp với Ai Cập.

Ai Cập chuyển thêm 3.700 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột, hôm nay, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập đã chuyển thêm lô hàng cứu trợ mới gồm hơn 3.700 tấn lương thực, thuốc men, nhiên liệu.., vào vùng lãnh thổ Palestine.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Ai Cập Tổng thống Ai Cập UAE
Nga - Ai Cập kêu gọi nối lại đàm phán về Iran
VOV.VN - Hôm qua (4/5), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai cập Badr Abdelatty theo đề xuất của phía Ai Cập nhằm thúc đẩy các biện pháp ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng đối với tình hình tại Trung Đông.

Khu kinh tế kênh đào Suez của Ai Cập thu hút 7,1 tỷ USD đầu tư
VOV.VN - Khu kinh tế kênh đào Suez (SCZone) của Ai Cập đã thu hút 7,1 tỷ USD vốn đầu tư, tính đến thời điểm hiện tại trong năm tài chính 2025 - 2026, khi khu vực này hướng tới mục tiêu mở rộng vai trò là trung tâm công nghiệp và logistics khu vực.

Ai Cập kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công và tôn trọng chủ quyền Lebanon
VOV.VN - Phát biểu tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm Lebanon, Ngoại trưởng Ai Cập hôm qua (26/3) đã kiên quyết phản đối việc di dời dân thường ở miền Nam Lebanon, đồng thời kêu gọi Israel ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự và tôn trọng chủ quyền của Lebanon.

