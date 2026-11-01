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Tổng thống Ba Lan kêu gọi đàm phán khẩn cấp để ổn định chính trị

Chủ Nhật, 09:20, 01/11/2026
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VOV.VN - Ngày 31/10, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp với các nhóm nghị sĩ nhằm khôi phục trật tự hiến pháp, trong bối cảnh căng thẳng tại Tòa án Hiến pháp Ba Lan đang có xu hướng diễn biến phức tạp.

Theo hãng thông tấn Ba Lan (PAP), ngày 31/10, trước mối đe dọa đối với an ninh nội bộ của đất nước, Tổng thống Nawrocki đã quyết định triệu tập cuộc tham vấn khẩn cấp với đại diện các lực lượng nghị viện nhằm ổn định tình hình chính trị và khôi phục trật tự hiến pháp.

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Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (Ảnh-Theo Reuters)

Theo ông, việc tổ chức các cuộc thảo luận trực tiếp là hành động cấp bách nhằm ổn định tình hình chính trị và kiềm chế căng thẳng leo thang.

Trước đó, căng thẳng bùng phát sau khi Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Żurek thông báo đã đệ trình yêu cầu tước quyền miễn trừ tư pháp đối với Chánh án Bogdan Święczkowski và Phó Chánh án Bartłomiej Sochański để phục vụ công tác điều tra hình sự.

Lời kêu gọi đàm phán khẩn cấp của Tổng thống Nawrocki được đưa ra sau khi tranh chấp kéo dài nhiều tháng giữa ông với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Donald Tusk về việc bổ nhiệm thẩm phán. Quốc hội Ba Lan, nơi liên minh của Thủ tướng Tusk chiếm đa số, đã bầu tám thẩm phán vào Tòa án Hiến pháp trong năm nay. Tuy nhiên ông Nawrocki chỉ chấp nhận tuyên thệ nhậm chức của ba người và từ chối công nhận tư cách của năm người còn lại, khiến năm thẩm phán này không thể thực hiện nhiệm vụ xét xử.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 31/10, trước lời kêu gọi của Tổng thống, Thủ tướng Donald Tusk cho rằng việc khôi phục pháp quyền là nhiệm vụ của chính phủ và đòi hỏi hành động quyết đoán. Thủ tướng Donald Tusk cho biết chính phủ của ông sẽ tiếp tục nỗ lực khôi phục tính độc lập của Tòa án Hiến pháp Ba Lan, trong khi hàng trăm người biểu tình đã tập trung đêm thứ hai liên tiếp để phản đối việc đình chỉ chức vụ chánh án tòa án.

Như Hoa/VOV-Praha
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