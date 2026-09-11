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Hơn 180.000 người Indonesia mắc bệnh hô hấp do cháy rừng và núi lửa phun trào

Thứ Sáu, 17:29, 11/09/2026
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VOV.VN - Tình trạng cháy rừng nghiêm trọng và hoạt động trở lại của nhiều núi lửa tại Indonesia đang gây khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Tính đến ngày 9/9, đã có hơn 180.000 trường hợp mắc các bệnh đường hô hấp liên quan đến khói bụi. Các đám cháy còn gây khói mù xuyên biên giới, ảnh hưởng đến Malaysia và Singapore.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 10/9, người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia, bà Widyawati cho biết, số trường hợp nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp và các bệnh lý hô hấp liên quan đến cháy rừng đã tăng từ gần 51.000 ca vào hôm 1/9 lên hơn 113.000 ca vào ngày 9/9. Ngoài ra, hơn 12,5 triệu người tại 7 tỉnh đã tiếp xúc với khói mù do cháy rừng. 

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Núi lửa Anak Krakatau ở Indonesia phun trào hôm 5/9, khiến 8 sân bay bị tạm thời đóng cửa, gần 69.000 người bị nhiễm trùng hô hấp. Ảnh: Cơ quan Địa chất Indonesia

Trong khi đó, ảnh hưởng bởi tro bụi do núi lửa Anak Krakatau phun trào cuối tuần qua, khiến gần 69.000 người ở các khu vực xung quanh bị nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính. Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có tiền sử mắc bệnh phổi hoặc tim mạch có nguy cơ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Để ứng phó, Chính phủ Indonesia đã chuyển gần một triệu khẩu trang cùng hàng trăm thiết bị cung cấp và tập trung ôxy tới những khu vực bị ảnh hưởng. Hàng nghìn nhân viên y tế cũng được điều động đến các địa phương nhằm khám, điều trị và hỗ trợ người dân. Bộ Y tế đang tiếp tục đánh giá nhu cầu tại từng địa bàn để tăng cường nhân lực, thuốc men và trang thiết bị y tế khi cần thiết.

Cháy rừng năm nay ở Indonesia được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong khoảng 11 năm qua. Các đám cháy bùng phát trên diện rộng, tạo ra lượng lớn khói, bụi mịn và khí thải độc hại, đặc biệt ở Sumatra và Kalimantan. Điều kiện thời tiết khô nóng kéo dài do hiện tượng El Niño cường độ mạnh cũng là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ cháy. Do đó, nguy cơ khủng hoảng bệnh hô hấp tại Indonesia có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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