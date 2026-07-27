Nóng thế giới ngày 27/7: ​​​​​​​Nga nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Ukraine

Điện Kremlin nêu điều kiện để chấm dứt xung đột Ukraine trong vài giờ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25/7 tuyên bố, chính quyền Kiev có cơ hội chấm dứt xung đột tại Ukraine trong vòng vài giờ nếu đưa ra những quyết định mà phía Nga cho là cần thiết.

Theo ông Peskov, Bộ Ngoại giao Nga đã nêu rõ các điều kiện tiên quyết để chấm dứt các hoạt động quân sự từ hai năm trước và những yêu cầu này vẫn "rõ ràng và nhất quán". Tuy nhiên, theo ông Dmitry Peskov, việc "đóng băng" xung đột hiện nay là không khả thi do lập trường của chính quyền Kiev.

"Theo quan điểm của Kiev hiện nay, việc đóng băng xung đột là điều không thể", người phát ngôn Điện Kremlin nói. Ông Peskov nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của Nga vẫn không thay đổi. "Chúng tôi có điều kiện tiên quyết quan trọng nhất là phải đạt được các mục tiêu của mình", ông nói.

Ảnh minh họa: Reuters

Nga và Ukraine phản ứng trước đề xuất "đóng băng" xung đột của Kazakhstan. Nga và Ukraine hôm 25/7 đã đưa ra những phản ứng trái chiều trước đề xuất "đóng băng xung đột" của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Diễn biến mới nhất một lần nữa cho thấy khác biệt về lập trường giữa các bên vẫn là rào cản lớn đối với các nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn.

Đề xuất được Tổng thống Kazakhstan đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Omsk. Nhà lãnh đạo Kazakhstan cho biết ông đã nhận được nhiều tín hiệu từ cả châu Âu và Mỹ liên quan đến cuộc xung đột. Theo ông, việc nối lại đàm phán trên cơ sở những kết quả đạt được tại Istanbul năm 2022 sau khi được điều chỉnh phù hợp với tình hình hiện nay là một hướng đi đáng được

Theo truyền thông Nga, đề xuất được gọi là "Công thức Istanbul 2.0" bao gồm việc đóng băng chiến sự theo đường kiểm soát hiện nay, trao đổi tù binh theo nguyên tắc "tất cả đổi tất cả", Ukraine duy trì quy chế không liên kết quân sự trong một thời gian nhất định, Nga chấp thuận việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý tại một số khu vực liên quan. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ các nội dung này, khẳng định đây không phải lập trường của Kiev và cho rằng đó là thông tin do phía Nga đưa ra.

Chính quyền Mỹ cảnh báo Ukraine vì liên tục tấn công tàu ở Biển Đen. Mỹ cảnh báo Ukraine không tấn công tàu thuyền không thuộc quyền sở hữu của Nga tại Biển Đen, trong bối cảnh các đợt tập kích của Kiev làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ.

"Cảnh báo của Washington được đưa ra sau khi giới chức Nhà Trắng gặp gỡ lãnh đạo của tập đoàn năng lượng Chevron hồi đầu tuần. Doanh nghiệp này đã đề nghị Nhà Trắng có biện pháp bảo vệ hoạt động của họ tại Kazakhstan, sau khi lực lượng Ukraine tấn công 4 tàu chở dầu gần cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen. Một trong số các tàu này được Chevron thuê để khai thác", một quan chức Mỹ nói với WSJ.

Nga nhắm mục tiêu hạ tầng cảng Ukraine, công bố UAV AI thế hệ mới. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/7 thông báo quân đội nước này đã tiến hành các đợt tập kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine và các tàu hoạt động trên Biển Đen.

Theo tuyên bố của Moscow, Nga thời gian gần đây gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải của Ukraine với mục tiêu làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự tới các cảng trên Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 26/7, lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng cảng tại Chernomorsk và Nikolaev, đồng thời tấn công các tàu hoạt động ngoài khơi. Theo phía Nga, một số tàu chở hàng cùng ít nhất hai xuồng tấn công tốc độ cao CB90 đã bị đánh trúng.

Áo bác khả năng Ukraine trở thành thành viên EU trong tương lai. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo, Claudia Bauer mới đây cho biết, nước này không ủng hộ việc đẩy nhanh quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine, thay vào đó, Áo ủng hộ mô hình hội nhập từng bước.

Phát biểu trước báo giới, bà Bauer, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo nhấn mạnh, mọi quốc gia ứng cử viên, bao gồm Ukraine, đều phải đáp ứng cùng một bộ tiêu chí và chứng minh năng lực thông qua những thành tựu thực tế.

Theo bà Bauer, trong những tháng gần đây, Tổng thống Zelensky ngày càng có xu hướng cố gắng áp đặt lên EU khung thời gian gia nhập, trong khi đó Ukraine vẫn cần đáp ứng nhiều yêu cầu, đặc biệt là việc củng cố pháp quyền, chống tham nhũng và điều chỉnh hệ thống pháp luật cho phù hợp với các tiêu chuẩn châu Âu. Việc bỏ qua những yêu cầu này sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, làm suy yếu chính nguyên tắc nền tảng của quá trình mở rộng EU.

Iran tuyên bố phá hủy 11 máy bay Mỹ trong 15 ngày xung đột. Ảnh: Reuters

Iran tuyên bố phá hủy 11 máy bay Mỹ trong 15 ngày xung đột. Người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Mohebbi cho biết trong thời gian xung đột từ ngày 8-22/7, các cuộc tấn công của IRGC đã phá hủy tổng cộng 11 máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của quân đội Mỹ. Toàn bộ các chiến đấu cơ bị tập kích khi đang neo đậu trên mặt đất, bên trong các căn cứ của Mỹ tại khu vực.

Ngoài ra, hỏa lực của Iran còn phá hủy 17 máy bay không người lái trinh sát và tác chiến, một máy bay tuần tra hải quân P-8, một máy bay vận tải quân sự C-17 và 8 máy bay tiếp dầu trên không của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, danh sách các căn cứ bị tập kích và mất số máy bay trên, không được đề cập.

Mỹ dừng không kích Iran, Biển Đỏ và Biển Caspi trở thành những điểm nóng mới. Ngày 25/7, sau gần hai tuần không kích liên tiếp, quân đội Mỹ lần đầu tiên tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, mở ra cơ hội mới cho các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ một cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên, bức tranh an ninh khu vực vẫn hết sức phức tạp khi giao tranh đang lan rộng từ eo biển Hormuz sang Biển Đỏ và xuất hiện thêm căng thẳng mới trên biển Caspi.

Theo giới chức Mỹ, không có cuộc không kích nào được tiến hành trong đêm sau 13 ngày liên tiếp tấn công các mục tiêu tại Iran. Dù vậy, Washington khẳng định lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran vẫn được duy trì. Quân đội Mỹ cũng cho biết vừa vô hiệu hóa thêm một tàu thương mại tại Vịnh Oman sau khi con tàu nhiều lần cố vượt qua khu vực phong tỏa bất chấp các cảnh báo.

Mỹ tấn công và chặn 12 tàu liên quan Iran, Tehran dọa tập kích Anh cùng đồng minh. Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm 25/7 cho biết đã ngăn chặn 12 tàu hàng định tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt trở lại với các cảng của Iran. Trong số này có 2 tàu bị tập kích và vô hiệu hóa, không thể tiếp tục di chuyển.

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), cho biết 2 tàu bị vô hiệu hóa là tàu M/T Charminar, mang cờ Comoros và tàu M/T Lavine, mang cờ Mozambique. Tàu Charminar bị tấn công hôm 25/7 ở vùng biển Arab, trong khi tàu Lavine bị tập kích tại vịnh Oman trước đó một ngày (24/7). Cả hai phương tiện bị cáo buộc nhiều lần phớt lờ cảnh báo và cố tình vi phạm phong tỏa, buộc lực lượng Mỹ phải khai hỏa để ngăn chặn.

Iran nói Ukraine mở rộng xung đột khi tấn công tàu thương mại trên Biển Caspi. Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/7 ra tuyên bố lên án vụ tấn công nhằm vào một tàu hàng trên biển Caspi do Ukraine thực hiện, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có "lập trường có trách nhiệm" trước điều mà Tehran gọi là hành động "liều lĩnh" của Ukraine.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho biết vụ tấn công đã gây ra một vụ nổ trên tàu khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương. Cơ quan này cũng kêu gọi các nước buộc giới lãnh đạo Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ việc, đồng thời khẳng định: "Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh của mình". Tehran nhấn mạnh nước này "chưa từng can dự vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine".

Xe tải lao vào đám đông tại lễ hội LGBTQ + ở Berlin, Đức khiến 17 người thương vong. Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương sau khi một chiếc xe tải lao vào đám đông đang tham dự sự kiện LGBTQ+ diễn ra tối qua tại thủ đô Berlin, Đức. Vụ việc buộc nhà chức trách phải hủy các hoạt động còn lại của lễ hội chỉ vài giờ sau khi chương trình bắt đầu.

Theo cảnh sát Berlin, chiếc xe tải màu trắng lao vào công viên Tiergarten vào khoảng 22 giờ, khu vực nằm cạnh tuyến đường đoàn diễu hành Christopher Street Day vừa đi qua trước đó, trước khi đâm vào một cây xanh. Một số nạn nhân bị thương nặng, trong tình trạng nguy kịch. Hiện trường đã được phong tỏa để lực lượng cứu hộ triển khai công tác cứu hộ và điều tra.

Cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp và Tây Ban Nha khiến hơn 200.000 người phải sơ tán. Ngày 24/7, các vụ cháy rừng quy mô lớn tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại Pháp và Tây Ban Nha, buộc hơn 200.000 người dân và du khách phải sơ tán hoặc ở trong tình trạng phong tỏa. Hai quốc gia đã ban bố tình trạng khẩn cấp và đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ lực lượng, phương tiện chữa cháy.

Tại Pháp, đám cháy bùng phát tại khu vực Saumos, thuộc tỉnh Gironde, đã lan nhanh do nắng nóng, gió mạnh và thời tiết khô hạn kéo dài, buộc chính quyền sơ tán toàn bộ bán đảo Cap Ferret với khoảng 110.000 người.

Một đám cháy khác tại Biscarrosse, thuộc tỉnh Landes, cũng khiến khoảng 31.000 người phải rời khỏi khu vực. Đến nay, các vụ cháy tại miền Tây Nam nước Pháp đã thiêu rụi hơn 19.000 ha rừng và thảm thực vật.