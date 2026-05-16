Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Trung Quốc từ 19 - 20/5

Thông tin từ Điện Kremlin cũng xác nhận, Tổng thống Putin sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc vào thứ Ba tuần tới, tức ngày 19/5. Trong thời gian thăm Trung Quốc, ông sẽ có các cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo nước chủ nhà, bao gồm Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường.

Hai bên dự kiến thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác kinh tế – thương mại, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật. Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết, chuyến thăm lần này nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và an ninh khu vực.

Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Tổng thống Nga tới Trung Quốc trong năm nay, thể hiện tầm quan trọng của quan hệ Nga – Trung trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động.