中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Trung Quốc từ 19 - 20/5

Thứ Bảy, 15:38, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (16/5), Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19 đến 20/5.

Thông tin từ Điện Kremlin cũng xác nhận, Tổng thống Putin sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc vào thứ Ba tuần tới, tức ngày 19/5. Trong thời gian thăm Trung Quốc, ông sẽ có các cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo nước chủ nhà, bao gồm Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường.

tong thong nga putin se tham trung quoc tu 19 - 20 5 hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại Điện Kremlin . Ảnh : Getty Images

Hai bên dự kiến thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác kinh tế – thương mại, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật. Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết, chuyến thăm lần này nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và an ninh khu vực.

Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Tổng thống Nga tới Trung Quốc trong năm nay, thể hiện tầm quan trọng của quan hệ Nga – Trung trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động.

capture.jpg

Nga “đánh chậm, ép lâu”, siết chặt Ukraine trên mọi mặt trận

VOV.VN - Quân đội Nga đã gia tăng sức ép trên nhiều mặt trận trong những tháng gần đây, từng bước tiến sâu hơn vào miền đông Ukraine, đồng thời đẩy mạnh các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng, trung tâm hậu cần và hệ thống năng lượng của Kiev.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Tổng thống Putin Nga Trung Quốc Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc dọa EU phải chịu mọi hậu quả sau lệnh trừng phạt nhằm vào Nga
Trung Quốc dọa EU phải chịu mọi hậu quả sau lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục có dấu hiệu nóng lên sau các động thái trừng phạt của khối này nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến Nga.

Trung Quốc dọa EU phải chịu mọi hậu quả sau lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Trung Quốc dọa EU phải chịu mọi hậu quả sau lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục có dấu hiệu nóng lên sau các động thái trừng phạt của khối này nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến Nga.

Quân đội Trung Quốc - Nga tăng cường liên lạc chiến lược
Quân đội Trung Quốc - Nga tăng cường liên lạc chiến lược

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nga đã tiến hành hội đàm song phương ngày 24/4. Hai bên nhất trí, quân đội hai nước cần tiếp tục tăng cường liên lạc chiến lược và làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất.

Quân đội Trung Quốc - Nga tăng cường liên lạc chiến lược

Quân đội Trung Quốc - Nga tăng cường liên lạc chiến lược

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nga đã tiến hành hội đàm song phương ngày 24/4. Hai bên nhất trí, quân đội hai nước cần tiếp tục tăng cường liên lạc chiến lược và làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất.

Ngoại trưởng Lavrov thăm Trung Quốc: Củng cố trục phối hợp chiến lược Nga - Trung
Ngoại trưởng Lavrov thăm Trung Quốc: Củng cố trục phối hợp chiến lược Nga - Trung

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc (14-15/4), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có các cuộc hội đàm quan trọng với lãnh đạo và người đồng cấp Trung Quốc, thảo luận vào quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay.

Ngoại trưởng Lavrov thăm Trung Quốc: Củng cố trục phối hợp chiến lược Nga - Trung

Ngoại trưởng Lavrov thăm Trung Quốc: Củng cố trục phối hợp chiến lược Nga - Trung

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc (14-15/4), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có các cuộc hội đàm quan trọng với lãnh đạo và người đồng cấp Trung Quốc, thảo luận vào quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ