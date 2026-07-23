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Tổng thống Putin khẳng định nền kinh tế Nga vẫn ổn định bất chấp mọi khó khăn

Thứ Năm, 05:58, 23/07/2026
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VOV.VN - Bất chấp những khó khăng trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế nước này vẫn duy trì sự ổn định và những thách thức hiện nay chỉ mang tính tạm thời.

“Tình hình nền kinh tế Nga và các ngành kinh tế chủ chốt vẫn ổn định, bất chấp những nỗ lực từ bên ngoài nhằm gây bất ổn cho lĩnh vực nhiên liệu - năng lượng và một số lĩnh vực khác. Những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải trên thị trường nhiên liệu chắc chắn chỉ mang tính tạm thời và không thể ảnh hưởng đến động lực phát triển chung của nền kinh tế”.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế với Chính phủ ngày 22/7. Nguồn: Kremlin

Đó là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế với Chính phủ ngày 22/7. Ông trích dẫn số liệu của Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết, GDP của nước này trong tháng 5 tăng 0,3% và trong 5 tháng đầu năm tăng trưởng 0,2%.

Theo Tổng thống Putin, một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng quốc gia này là nhu cầu từ trong nước. Hoạt động tín dụng ngân hàng đang tăng tốc, kéo theo lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế gia tăng. Tính đến ngày 1/7, lượng cung tiền tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu trong nước có thể tiếp tục được củng cố.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ ngân sách các khu vực, đồng thời cho biết thời gian trả các khoản tín dụng ngân sách của các địa phương sẽ được xem xét kéo dài nhằm tạo thêm nguồn lực cho phát triển. Theo ông Putin, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là khởi động một chu kỳ đầu tư mới, thúc đẩy những thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế và định hướng chính sách kinh tế vào các mục tiêu phát triển dài hạn.

Hương Trà/VOV-Moscow
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