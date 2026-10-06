Mỹ tuyên bố chặn 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết, kể từ khi áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng của Iran từ giữa tháng 7, quân đội Mỹ đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 130 tàu và vô hiệu hóa 3 phương tiện từ chối tuân thủ.

Binh sĩ Mỹ trên boong tàu sân bay USS George Washington đang hoạt động ở Biển Arab nhằm thực thi lệnh phong tỏa hải quân với eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, CENTCOM đã tấn công và phá hủy 13 tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa, hoặc nằm trong danh sách hạm đội tàu bóng tối của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM khẳng định lực lượng này vẫn đang thực thi nghiêm ngặt phong tỏa, sẵn sàng hành động nhanh chóng chống lại mọi nỗ lực hòng vượt qua lệnh cấm.

Áp đặt phong tỏa hải quân nằm trong loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có mà Mỹ đang triển khai chống Iran, nhằm mục tiêu bóp nghẹt nền kinh tế và buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ, chấp nhận mở lại eo biển Hormuz cùng loạt yêu cầu khác, đặc biệt là các điều khoản liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.