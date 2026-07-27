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Ukraine tiết lộ danh sách mục tiêu ưu tiên cho các đòn tấn công tầm xa vào Nga

Thứ Hai, 10:43, 27/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã cập nhật danh sách các mục tiêu ưu tiên cho những đòn tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga, trong bối cảnh năng lực tác chiến bằng vũ khí do Ukraine tự sản xuất tiếp tục được mở rộng.

Phát biểu sau cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao ngày 26/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã xây dựng danh sách mới về các mục tiêu ưu tiên cho chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.

Thông báo được đưa ra sau một tuần liên tiếp Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm logistics của Wildberries - nền tảng thương mại điện tử lớn nhất của Nga. Các đòn đánh này được xem là bước phát triển mới trong chiến dịch sử dụng máy bay không người lái của Ukraine, vốn trước đây chủ yếu tập trung vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng của Nga.

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Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp gỡ lãnh đạo cấp cao trong quân đội Ukraine vào ngày 26/7/2026. Ảnh: Volodymyr Zelensky / Telegram

Theo Tổng thống Zelensky, nội dung chính của cuộc họp ngày 26/7 là chiến lược tiến hành các đòn tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát bằng các loại vũ khí do Ukraine tự sản xuất.

Ông cho biết Ukraine hiện có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách hơn 3.000 km và đang tiếp tục phát triển để mở rộng tầm hoạt động của các loại vũ khí này.

"Từ lâu, chiều sâu chiến lược là một lợi thế của Nga. Tuy nhiên, hiện nay điều đó đang trở thành một vấn đề đối với giới lãnh đạo chính trị và quân sự nước này, khi phần lớn các hệ thống phòng không được tập trung bảo vệ Moscow, các khu vực đặt trụ sở cơ quan chính quyền, cầu Crimea và thành phố St. Petersburg", ông Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc Nga tập trung lực lượng phòng không để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu - dù nhiều lần vẫn bị máy bay không người lái của Ukraine xuyên thủng - đồng nghĩa với việc nhiều cơ sở quan trọng khác trên lãnh thổ Nga trở nên dễ bị tấn công hơn trước các đòn không kích tầm xa của quân đội Ukraine.

"Chúng tôi đã chứng minh rằng máy bay không người lái của Ukraine có thể vươn tới các mục tiêu ở khu vực Ural, Siberia và nhiều địa điểm khác cách xa Moscow", ông Zelensky khẳng định.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, nước này đã thực hiện hơn 1.000 nhiệm vụ tác chiến nằm trong chiến lược tấn công tầm xa. Tuyên bố được đưa ra sau nhiều tháng xuất hiện các báo cáo về những cuộc tập kích ngày càng hiệu quả nhằm vào các cơ sở dầu khí, nhà máy sản xuất vũ khí, các tàu thuộc "Hạm đội bóng tối" và các trung tâm logistics của Nga trong nửa đầu năm 2026.

Theo ông Zelensky, các đòn tấn công này đã tạo ra những tác động rõ rệt, khiến người dân Nga ở nhiều khu vực bắt đầu cảm nhận ảnh hưởng của cuộc xung đột thông qua tình trạng thiếu nhiên liệu và những gián đoạn về kinh tế.

Ông nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch là gia tăng sức ép để Nga quay trở lại bàn đàm phán.

"Hôm nay, chúng tôi thống nhất sẽ tiếp tục các chiến dịch và cập nhật danh sách các mục tiêu ưu tiên, dựa trên mức độ ảnh hưởng thực tế của chúng đối với Nga và khả năng tiếp tục kéo dài cuộc xung đột", Tổng thống Zelensky nói.

Theo ông, mục tiêu chính là gia tăng sức ép buộc Nga phải theo đuổi giải pháp ngoại giao bằng cách làm gián đoạn hoạt động sản xuất linh kiện vũ khí, gây tổn thất đối với ngành dầu mỏ và các lĩnh vực kinh tế khác, đồng thời đưa tác động của cuộc xung đột trở lại ngay trên lãnh thổ Nga.

Giang Bùi/VOV.VN
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