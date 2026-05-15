Tổng thống Trump nói Chủ tịch Tập Cận Bình đang cân nhắc mua dầu của Mỹ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News tối 14/5, ông Trump cho biết Trung Quốc hiện nhập khẩu khoảng 40% lượng dầu từ Iran.

“Họ lấy phần lớn dầu mỏ, khoảng 40% lượng dầu của họ, từ khu vực đó”, ông Trump nói khi đề cập đến nguồn dầu từ Iran, đồng thời cho biết: “Một trong những điều mà tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được trong thỏa thuận là họ đã đồng ý rằng họ muốn mua dầu của Mỹ. Họ sẽ tới Texas".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi sẽ bắt đầu đưa các tàu Trung Quốc tới Texas, Louisiana và Alaska. Tôi nghĩ đó cũng là một trong những điều đã được thống nhất. Đây là một vấn đề rất lớn", ông Trump cho hay. Khi được hỏi liệu một thỏa thuận tiềm năng có bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hay không, ông Trump trả lời: “Có, tất cả mọi thứ". Theo ông Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rằng ông thích ý tưởng mua dầu từ Mỹ.

“Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Hãy nhìn xem, họ đang làm điều đó ngay lúc này. Họ đang đưa các tàu Trung Quốc tới để mua dầu", ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng nhận xét Chủ tịch Tập Cận Bình là “một người ấm áp, nhưng hoàn toàn tập trung vào công việc".

“Không có trò chơi nào cả, không có chuyện nói về thời tiết đẹp thế nào hay ngắm sao, ngắm mặt trời. Không, ông ấy hoàn toàn là người của công việc”, ông Trump tiết lộ.

“Tôi thích điều đó. Đó là một điều tốt. Không có trò chơi gì cả, tôi đã nói như vậy về ông ấy”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh. Trong suốt chuyến thăm Bắc Kinh, ông Trump nhiều lần ca ngợi năng lực lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình và gọi ông là “một nhà lãnh đạo tuyệt vời".