  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thống Trump: Thế giới đang "phần nào trở thành một sòng bạc”

Thứ Sáu, 11:05, 24/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/4 bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng các hoạt động đặt cược liên quan đến các sự kiện địa chính trị, cho rằng thế giới “đang phần nào trở thành một sòng bạc”.

Khi được hỏi về trường hợp một binh lính thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ bị bắt trước cáo buộc tham gia đặt cược vào khả năng bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Trump cho biết ông chưa nắm rõ chi tiết vụ việc và sẽ tiến hành xem xét thêm.

tong thong trump the gioi dang phan nao tro thanh mot song bac hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ảnh: Reuters

“Điều đó giống như Pete Rose đặt cược vào chính đội bóng của mình", ông Trump nói, ám chỉ đến cầu thủ bóng chày quá cố từng bị cấm thi đấu vì dính bê bối cờ bạc.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về các hoạt động đặt cược liên quan đến xung đột với Iran hay không, ông Trump cho rằng đây là vấn đề mang tính toàn cầu.

“Thật không may, tôi nghĩ cả thế giới giờ đây đã phần nào trở thành một sòng bạc", Tổng thống Mỹ nói, đồng thời cho biết các hình thức đặt cược như vậy đang diễn ra “khắp nơi trên thế giới”.

Ông Trump kết luận: “Tôi không hài lòng với điều này".

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị bắt giữ và truy tố với cáo buộc cá cược vào chính chiến dịch này, qua đó thu lợi khoảng 400.000 USD.

Kiều Anh/VOV.VN
Tag: Tổng thống Trump sòng bạc cuộc chiến Iran lệnh ngừng bắn đàm phán Mỹ Iran
Tin liên quan

Ông Trump bác khả năng Mỹ tấn công hạt nhân vào Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/4 tuyên bố sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định Washington không chịu sức ép phải nhanh chóng chấm dứt xung đột với Tehran.

Tổng thống Trump nỗ lực tìm lối đi mới sau những bước lùi ngoại giao
Tổng thống Trump nỗ lực tìm lối đi mới sau những bước lùi ngoại giao

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dường như đang chuyển sang trạng thái chờ đợi sau bước lùi ngoại giao mới nhất với Iran. Hiện nhà lãnh đạo Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm "lối thoát" cho cuộc chiến - một giải pháp cho phép ông vừa chấm dứt xung đột, vừa có thể tuyên bố chiến thắng trước dư luận.

Ông Donald Trump để ngỏ khả năng mời Tổng thống Nga Putin dự G20 tại Mỹ
Ông Donald Trump để ngỏ khả năng mời Tổng thống Nga Putin dự G20 tại Mỹ

VOV.VN - Trả lời báo chí tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sẽ là điều “hữu ích” nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami vào cuối năm nay, song bày tỏ nghi ngờ khả năng nhà lãnh đạo Nga sẽ xuất hiện. 

