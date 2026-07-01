Tổng thống Trump thu nhập hơn 1,4 tỷ USD trong năm 2025 từ các dự án điện tử

Các hồ sơ, bản kê khai thường niên năm 2025 của Tổng thống Donald Trump với Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ cho thấy, Tổng thống Donald Trump đã nhận được hơn 500 triệu USD từ World Liberty Financial, một công ty tiền điện tử do ông và các con trai đồng sáng lập. Tổng thống Trump cũng báo cáo nhận được thêm 635 triệu USD từ việc bán đồng tiền meme $TRUMP của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump cũng báo cáo thu nhập hơn 80 triệu USD từ các thỏa thuận dàn xếp với nhiều công ty truyền thông khác nhau và hàng triệu USD thu nhập từ việc công ty của ông cấp phép sử dụng tên ông cho các nhà phát triển bất động sản ở nước ngoài.

Những tiết lộ này cung cấp những hiểu biết mới về quy mô lợi nhuận mà Tổng thống Trump thu được từ việc gia đình ông tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử. Trước đó, các chuyên gia đã ước tính rằng, gia đình Tổng thống Donald Trump đã thu về ít nhất 2,3 tỷ USD lợi nhuận từ các nhà đầu tư kể từ khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống.