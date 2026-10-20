Tổng thống Trump tiếp tục đề xuất đổi tên bang New Mexico thành “New America”

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 19/10, Tổng thống Donald Trump kêu gọi bang New Mexico ngay lập tức đổi tên thành New America. Ông cho rằng việc thay đổi tên gọi sẽ giúp nâng cao giá trị và uy tín của bang, đồng thời có thể làm tăng giá bất động sản cũng như thu nhập của người dân.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Donald Trump cũng tiếp tục đưa ra cáo buộc về tình trạng gian lận bầu cử tại New Mexico, cho rằng việc đổi tên có thể góp phần khôi phục tính trung thực của các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc này.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump đề xuất thay đổi tên gọi của New Mexico. Trong tháng 9 vừa qua, ông từng đăng tải nhiều thông điệp trên mạng xã hội ủng hộ tên gọi New America, thậm chí công bố hình ảnh bản đồ bang New Mexico với tên gọi cũ bị gạch bỏ và thay bằng tên mới.

Đề xuất trên nằm trong một loạt động thái của Tổng thống Donald Trump nhằm thay đổi tên gọi các địa danh tại Mỹ. Tháng 1/2025, ông ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang sử dụng tên gọi “Vịnh Mỹ” thay cho “Vịnh Mexico”. Đến tháng 8/2026, ông tiếp tục ký sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario thành “Hồ Mỹ” trong các hoạt động của chính phủ liên bang, giữa lúc quan hệ thương mại Mỹ – Canada có nhiều căng thẳng.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục trước bầu cử giữa kỳ

Một cuộc thăm dò mới cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm xuống mức thấp nhất trong cả hai nhiệm kỳ của ông, trong khi đảng Dân chủ gia tăng khoảng cách dẫn trước đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào tháng 11 tới.

Theo kết quả khảo sát của hãng tin Reuters và công ty nghiên cứu dư luận Ipsos công bố ngày 19/10, chỉ 31% người Mỹ tán thành cách Tổng thống Donald Trump thực hiện nhiệm vụ, giảm một điểm phần trăm so với hai tuần trước và là mức thấp nhất trong cả hai nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Về cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3/11, có 47% cử tri đã đăng ký cho biết sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ nếu bầu cử diễn ra ngay thời điểm khảo sát, so với 35% lựa chọn đảng Cộng hòa. Khoảng cách 12 điểm phần trăm là mức chênh lệch lớn nhất trong chu kỳ bầu cử hiện nay, tăng so với mức 7 điểm phần trăm ghi nhận hai tuần trước.

Mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump suy giảm trong bối cảnh cuộc chiến với Iran khiến giá xăng tăng mạnh, ảnh hưởng đến tài chính của các hộ gia đình Mỹ. Khảo sát cho thấy 68% người Mỹ không tán thành cách ông điều hành nền kinh tế, trong đó có 37% những người tự nhận ủng hộ đảng Cộng hòa. Về năng lực quản lý kinh tế, 40% số người được hỏi đánh giá đảng Dân chủ tốt hơn, so với 33% lựa chọn đảng Cộng hòa.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy những thách thức đối với đảng Cộng hòa trong nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội. Nếu mất quyền kiểm soát một trong hai viện, Tổng thống Trăm có thể gặp khó khăn hơn trong việc triển khai chương trình nghị sự trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến với 1.679 người trưởng thành tham gia, biên độ sai số là 3 điểm phần trăm.