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Phản ứng của Ukraine trước việc ông Trump kêu gọi thay thế Tổng thống Zelensky

Chủ Nhật, 06:29, 11/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 cho rằng Ukraine cần có một tổng thống mới, đồng thời chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa nỗ lực đủ để chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Ông Trump cũng quy trách nhiệm cho nhà lãnh đạo Ukraine về tình trạng giá dầu diesel tăng cao tại Mỹ.

“Tôi đề nghị Ukraine nên có một nhà lãnh đạo mới, người có thể đạt được thỏa thuận, bởi ông Zelensky đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận nhưng vì lý do nào đó lại không làm vậy”, ông Trump nói.

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi ông Trump thông báo đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Nga cung cấp dầu diesel cho Mỹ nhằm ứng phó với giá nhiên liệu tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine nên có tổng thống mới. Ảnh: Reuters

Trong nhiều tuần qua, ông Trump liên tục kêu gọi ông Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tìm cách quy trách nhiệm cho Ukraine về tình trạng giá dầu diesel tại Mỹ tăng lên mức kỷ lục, thay vì cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran, vốn đẩy giá năng lượng toàn cầu đi lên.

“Ông ấy muốn gây ra vấn đề cho thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân, chủ trang trại của chúng ta bằng giá dầu diesel”, ông Trump nói trước khi lên đường tới bang Tennessee để vận động cử tri đảng Cộng hòa.

Ông Trump cũng cho rằng nếu giữ cương vị Tổng thống Mỹ vào năm 2022, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã không xảy ra. “Không có lý do gì để cuộc chiến giữa Ukraine và Nga bắt đầu. Nó bắt nguồn từ sự yếu kém trong điều hành”, ông nói. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng đây là cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên xảy ra và Ukraine đã đến lúc cần có một tổng thống mới.

Là một trong những người đầu tiên lên tiếng đáp trả sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tiến hành bầu cử chọn lãnh đạo mới ở Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 10/10 tuyên bố chỉ có người dân Ukraine mới có quyền quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước. Ông Sybiha khẳng định Tổng thống Zelensky đang làm tốt công việc của mình và xứng đáng nhận được sự ủng hộ.

“Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang lãnh đạo đất nước trong thời chiến. Ông Zelensky nhận được sự ủng hộ của người dân Ukraine và chỉ có người dân mới có quyền quyết định”, Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh.

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Nga dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel

VOV.VN - Chính phủ Nga quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ ngày 10/10, cho phép đưa 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường thế giới trong giai đoạn đầu. Quyết định được đưa ra nhằm thực hiện các thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donal Trump.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: AP
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