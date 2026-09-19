Ông Zelensky công bố danh mục đầu tư 40 tỷ euro của “Carpathian Eight”

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Carpathian Eight (C8) ngày 18/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các bên đã chuẩn bị hơn 50 thỏa thuận với tổng giá trị trên 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) để ký kết ngay trong ngày.

“8 quốc gia của chúng ta giới thiệu một danh mục đầu tư chung gồm 95 dự án trị giá khoảng 40 tỷ euro. Đây là một đề xuất chung của khu vực dành cho các nhà đầu tư. Lần đầu tiên, khu vực vĩ mô Carpathia xuất hiện như một thị trường thống nhất với một danh mục đầu tư chung”, Tổng thống Zelensky nói.

Các nhà lãnh đạo tham gia sáng kiến Carpathian Eight chụp ảnh nhóm tại Hội nghị thượng đỉnh C8 khai mạc ở Prykarpattia. Nguồn: Volodymyr Zelensky

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, hơn 50 thỏa thuận trị giá trên 1 tỷ euro đã được chuẩn bị để ký kết, trong đó các dự án năng lượng chiếm khoảng một nửa danh mục.

Sáng kiến “Carpathian Eight” (C8) bao gồm Ukraine, Romania, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Cộng hòa Séc, Áo và Serbia - những quốc gia có mối liên hệ về địa lý và kinh tế với dãy núi Carpathia ở Trung Âu. Hội nghị quy tụ các quan chức cấp cao chính phủ, lãnh đạo các địa phương, đại diện của 8 quốc gia tham gia cùng các đại biểu Liên minh châu Âu (EU).

“Đây là sự khởi đầu của một tiến trình sẽ đưa các quốc gia của chúng ta xích lại gần nhau hơn, đồng thời tạo thêm một khuôn khổ hợp tác mạnh mẽ ở cấp độ EU”, ông Zelensky nói

Theo các nhà tổ chức, sáng kiến C8 được xây dựng nhằm tăng cường liên kết xuyên biên giới, hỗ trợ các cộng đồng địa phương và thúc đẩy phối hợp trong những lĩnh vực chiến lược như an ninh khu vực, độc lập năng lượng, logistics và hợp tác kinh tế.

Trong thông điệp tổng kết kết quả hội nghị đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết các bên đã ký 50 thỏa thuận với tổng giá trị hơn 1 tỷ euro (1,15 tỷ USD). Nhà lãnh đạo Ukraine không công bố nhiều chi tiết, song cho biết hơn một nửa số thỏa thuận liên quan đến lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió.

“Carpathia có thể trở thành nhà cung cấp năng lượng cho Liên minh châu Âu (EU), chứ không chỉ là một khu vực trung chuyển”, ông Zelensky viết. Theo ông, điều này trực tiếp hỗ trợ mục tiêu của châu Âu về độc lập năng lượng khỏi Nga.

Việc công bố sáng kiến “Carpathian Eight” diễn ra trong bối cảnh các nước Trung và Đông Âu tìm cách mở rộng hợp tác khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, thương mại và an ninh.