  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào Ukraine

Thứ Bảy, 06:11, 30/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 29/5 dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo cho biết, Nga đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết các cơ quan chức năng Ukraine đã nhận được dữ liệu tình báo cho thấy Moscow đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công mới với quy mô lớn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Phát biểu sau đó trong thông điệp video hằng đêm, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Chúng tôi có thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới”.

Ông Zelensky cho biết các lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine phản ứng kịp thời trước những thông tin này và đã sẵn sàng đối phó: “Các cơ quan của chúng tôi đang phản ứng nhanh chóng và trong trạng thái sẵn sàng. Không quân cùng các lực lượng bảo vệ bầu trời khác hoạt động 24/7”.

Trước đó, ngày 25/5, Nga tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công “có hệ thống” nhằm vào các mục tiêu tại Kiev, đồng thời cảnh báo công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao rời khỏi khu vực. Moscow cho biết động thái này nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu ký túc xá tại khu vực Lugansk do Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine hồi tuần trước, khiến 21 người thiệt mạng. Phía Ukraine đã bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ việc.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Zelensky tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga, đồng thời nhấn mạnh, việc triển khai thỏa thuận với các đối tác về tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine không nên bị trì hoãn.

Kiều Anh/VOV.VN
Tag: Tổng thống Zelensky xung đột Ukraine tấn công Ukraine Nga tấn công Nga đáp trả
Hội đồng Bảo an họp khẩn, cảnh báo nguy cơ xung đột Ukraine vượt tầm kiểm soát

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm qua (28/5) họp khẩn về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh tình hình thực địa vẫn diễn biến căng thẳng và Ukraine đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Hy Lạp phản đối Ukraine sau khi phát hiện UAV chứa thuốc nổ trôi dạt vào bờ biển

VOV.VN - Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis đã thông báo với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas về những lo ngại sau khi một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ được phát hiện trôi dạt vào bờ biển đảo Lefkada thuộc quần đảo Ionian hồi đầu tháng này.

Xung đột Nga - Ukraine sắp có những diễn biến mới mang tính bước ngoặt?

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang tiến gần bước ngoặt quyết định. Trong khi Moscow cảnh báo tung các đòn không kích khốc liệt hơn nhằm gây sức ép, Kiev lại đặt cược vào 6 tháng tới để phản công, kỳ vọng giành lại thế chủ động và củng cố lợi thế đàm phán.

