Tổng thư ký NATO nói về khả năng Mỹ rút khỏi Liên minh

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Thế giới ngày Chủ nhật của Đức (WELT AM SONNTAG), Tổng thư ký NATO Mác Rút cho biết ông không thấy Mỹ sẽ rời NATO, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết của một châu Âu mạnh mẽ hơn trong liên minh quân sự này.

Những phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và châu Âu leo thang căng thẳng do những bình luận gần đây của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm (Donald Trump), người đã phàn nàn rằng các đồng minh châu Âu không sẵn lòng ủng hộ cuộc chiến với Iran, gọi NATO là "con hổ giấy" và nói rằng ông đang cân nhắc rút khỏi liên minh.

Ông Mác Rút cho biết, Tổng thống Mỹ rõ ràng đang thất vọng với một số thành viên NATO, hiểu sự thất vọng của tổng thống Trăm và khẳng định lại rằng chiếc ô hạt nhân của Mỹ vẫn là "người bảo đảm tối cao" cho an ninh châu Âu.