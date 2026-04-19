中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thư ký NATO nói về khả năng Mỹ rút khỏi Liên minh

Chủ Nhật, 14:59, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã bác bỏ những lo ngại về khả năng Mỹ rút khỏi liên minh trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm ngày hôm qua (18/4).

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Thế giới ngày Chủ nhật của Đức (WELT AM SONNTAG), Tổng thư ký NATO Mác Rút cho biết ông không thấy Mỹ sẽ rời NATO, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết của một châu Âu mạnh mẽ hơn trong liên minh quân sự này.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. Ảnh: Belga

Những phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và châu Âu leo thang căng thẳng do những bình luận gần đây của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm (Donald Trump), người đã phàn nàn rằng các đồng minh châu Âu không sẵn lòng ủng hộ cuộc chiến với Iran, gọi NATO là "con hổ giấy" và nói rằng ông đang cân nhắc rút khỏi liên minh.

Ông Mác Rút cho biết, Tổng thống Mỹ rõ ràng đang thất vọng với một số thành viên NATO, hiểu sự thất vọng của tổng thống Trăm và khẳng định lại rằng chiếc ô hạt nhân của Mỹ vẫn là "người bảo đảm tối cao" cho an ninh châu Âu.

Văn Huy/VOV1(biên dịch)
Theo Reuters
Tag: NATO Mỹ rút khỏi NATO Tổng thư ký NATO
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ xem xét rút quân ra khỏi một số nước NATO không ủng hộ cuộc chiến Iran
VOV.VN - Chính quyền Mỹ hiện đang xem xét một kế hoạch rút quân ra Mỹ đang đồn trú ra khỏi một số quốc gia NATO không ủng hộ Washington trong cuộc chiến với Iran đồng thời tái bố trí lực lượng tới các nước ủng hộ.

Tổng thư ký NATO thăm Mỹ, nỗ lực hàn gắn quan hệ xuyên Đại Tây Dương
VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 8/4 bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày một rạn nứt.

Ông Trump chỉ trích NATO trước thềm chuyến thăm của Tổng thư ký Mark Rutte
VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 6/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích NATO và các đồng minh lâu năm vì không hỗ trợ đủ trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ