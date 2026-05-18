Triển vọng hòa bình mong manh, ông Trump cảnh báo “thời gian cạn dần” với Iran

Thứ Hai, 05:58, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng “thời gian đang cạn dần” đối với Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai tháng rơi vào bế tắc và triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình ngày càng trở nên mong manh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội mới đây, ông Trump phát đi thông điệp cứng rắn, đe dọa Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu giới lãnh đạo Iran không nhanh chóng hành động. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Iran sẽ “không còn gì” nếu không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Phát biểu này được đưa ra ngay sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về tình hình Iran, theo một quan chức Israel.

trien vong hoa binh mong manh, ong trump canh bao thoi gian can dan voi iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran cho biết Washington không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào trong phản hồi mới nhất liên quan tới đề xuất đàm phán do Tehran đưa ra nhằm chấm dứt xung đột.

Diễn biến căng thẳng xảy ra trong bối cảnh một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây hỏa hoạn tại một nhà máy điện hạt nhân ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), theo giới chức Abu Dhabi. Vụ việc diễn ra đúng thời điểm tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran, cũng như khôi phục hoạt động hàng hải tại Vịnh Ba Tư, đang rơi vào trạng thái đình trệ.

Các quan chức UAE cho biết đang điều tra nguồn gốc vụ tấn công và khẳng định nước này có đầy đủ quyền đáp trả những gì họ gọi là “các hành động khủng bố”. Một cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE nhận định đây là dấu hiệu cho thấy sự leo thang nguy hiểm trong khu vực. Trước đó, UAE từng cáo buộc Iran nhắm vào các cơ sở năng lượng của mình, coi đây là bước leo thang mới trong cuộc đối đầu khu vực.

Kể từ khi cuộc chiến bùng nổ ngày 28/2 bằng các đợt tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, Tehran nhiều lần nhắm mục tiêu vào UAE cùng các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ hiện diện, với các mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng.

Iran đã gia tăng cường độ tấn công nhằm vào UAE hồi đầu tháng này sau khi ông Trump tuyên bố triển khai chiến dịch hải quân nhằm mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu khí toàn cầu. Tuy nhiên, chiến dịch này sau đó bị đình chỉ chỉ sau 48 giờ.

Hơn năm tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực, khác biệt về lập trường giữa Washington và Tehran vẫn rất lớn, bất chấp những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh và khôi phục lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz.

Mỹ yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và chấm dứt việc phong tỏa eo biển. Trong khi đó, Tehran yêu cầu được bồi thường thiệt hại chiến tranh, dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran và chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon — nơi Israel vẫn đang đối đầu với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Ông Trump tiếp tục đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận. Đáp lại, người phát ngôn cấp cao của lực lượng vũ trang Iran, Abolfazl Shekarchi, tuyên bố nếu Washington thực hiện các lời đe dọa, Mỹ sẽ phải đối mặt với “những kịch bản mới, mạnh mẽ và bất ngờ”, đồng thời “sa lầy trong chính cuộc khủng hoảng do mình tạo ra”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baqaei, cáo buộc Mỹ và Israel đang tìm cách đổ lỗi cho Tehran về sự bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu sau những gì ông gọi là “hành động gây hấn quân sự vô cớ chống lại Iran”.

Việc gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã gây ra cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu nghiêm trọng chưa từng có, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Trong khi đó, Washington cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, cho biết Tehran đã chuẩn bị một cơ chế mới để quản lý giao thông qua eo biển Hormuz theo các tuyến được chỉ định và kế hoạch này sẽ sớm được công bố.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: mỹ iran đàm phán hoà bình trump
Tin liên quan

Mỹ nêu 5 điều kiện đàm phán với Iran
VOV.VN - Mỹ được cho là đã yêu cầu Iran giao nộp 400kg uranium làm giàu và giới hạn năng lực hạt nhân của nước này, trong các cuộc đàm phán đang diễn ra.

VOV.VN - Mỹ được cho là đã yêu cầu Iran giao nộp 400kg uranium làm giàu và giới hạn năng lực hạt nhân của nước này, trong các cuộc đàm phán đang diễn ra.

UAV tấn công gần nhà máy điện hạt nhân UAE, nguy cơ chiến sự Iran tái bùng phát
VOV.VN - Đây là lần đầu tiên nhà máy điện hạt nhân Barakah gồm 4 lò phản ứng trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi chiến sự Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên nhà máy điện hạt nhân Barakah gồm 4 lò phản ứng trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi chiến sự Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.

Ông Trump sẽ điện đàm với ông Netanyahu giữa đồn đoán nối lại tấn công Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày 17/5 (giờ Mỹ), giữa bối cảnh xuất hiện các đánh giá tình báo khu vực cho rằng Washington có thể xem xét nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày 17/5 (giờ Mỹ), giữa bối cảnh xuất hiện các đánh giá tình báo khu vực cho rằng Washington có thể xem xét nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

