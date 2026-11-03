Triều Tiên bác cáo buộc đứng sau vụ hack Binance 6,3 tỷ USD

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/11 dẫn lời bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, khẳng định những cáo buộc của Mỹ không có gì mới và mang tính khiêu khích chính trị nghiêm trọng.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng vẫn chưa phản hồi công khai những tín hiệu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng nối lại hoạt động ngoại giao cấp cao và các cuộc gặp thượng đỉnh. Bà Kim Yo Jong cảnh báo Triều Tiên sẽ phải “xem xét lại một số vấn đề” trước thái độ mà nước này cho là thù địch của Mỹ.

Triều Tiên bác cáo buộc đứng sau vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tiền điện tử trên Binance. Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản kỹ thuật số từ Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Nếu được xác nhận, đây có thể là một trong những vụ đánh cắp tài sản lớn nhất từ trước đến nay.

KCNA dẫn lời bà Kim Yo Jong cho biết FBI đang tìm cách gán cho Triều Tiên danh xưng “quốc gia tội phạm mạng”, với cáo buộc một tổ chức tin tặc được Bình Nhưỡng hậu thuẫn có liên quan đến vụ việc.

“Tuyên bố của Mỹ chỉ là những lời lẽ phi lý và không có gì mới”, bà Kim Yo Jong nói.

Bà đồng thời cho rằng việc Washington khiến dư luận quốc tế tin rằng mọi hành vi phạm tội trên không gian mạng xảy ra ở các khu vực khác nhau trên thế giới đều do Triều Tiên thực hiện là một hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng nhằm vào Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo Jong cho biết Triều Tiên sẽ “xem xét lại” một số vấn đề trước thái độ thù địch mà bà mô tả là “rất khó chịu” từ phía Mỹ. Tuy nhiên, bà không nêu cụ thể những vấn đề mà Bình Nhưỡng đang cân nhắc.

Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai đối với đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc nối lại các cuộc gặp thượng đỉnh. Một số chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng có thể đang cân nhắc các lựa chọn trước khi quyết định cách thức phản ứng với Washington.

Về phía Binance, sàn giao dịch này cho biết đã sử dụng nguồn tiền của công ty để bù đắp phần lớn tài sản bị đánh cắp khỏi nền tảng.