Triều Tiên lại thử nghiệm đầu đạn chùm tầm trung cho tên lửa hành trình

Tổng cục Tên lửa Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá sức mạnh của đầu đạn chùm được phóng ra từ tên lửa hành trình chiến lược và kiểm tra các đặc tính bay khi tấn công theo phương thẳng đứng vào ngày 2/11.

Hình ảnh về cuộc thử nghiệm đầu đạn chùm cho tên lửa hành trình chiến lược ngày 2/11 trên KCNA.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 3/11, viện nghiên cứu thuộc Tổng cục Tên lửa đã “xác nhận đầu đạn chùm tầm trung gắn trên tên lửa hành trình có thể san phẳng khu vực mục tiêu rộng 5 – 6ha với mật độ công phá mạnh nhất”.

Viện nghiên cứu cũng cho biết, việc cải tiến khả năng di chuyển ở giai đoạn cuối của tên lửa hành trình đã giúp nâng cao khả năng tấn công thẳng đứng vào mục tiêu.

Tướng Kim Jong Sik, Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tên lửa Triều Tiên tuyên bố: "Việc phát triển nhiều hệ thống vũ khí hiện nay ngày càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết". Cuộc thử nghiệm ngày 2/11 sẽ giúp Triều Tiên tránh được những mối đe dọa tiềm ẩn từ bên ngoài, đồng thời nâng cấp sức mạnh quân sự của nước này. "Những thử nghiệm này không chỉ là những bài kiểm tra quan trọng, mà còn thể hiện khả năng chiến đấu thực tế".

Tổng cục Tên lửa Triều Tiên khẳng định, cuộc thử nghiệm là một phần của hoạt động nghiên cứu khoa học bình thường nhằm tăng cường sức mạnh cho các hệ thống chiến đấu của nước này.

Trước đó, hôm 31/10, Triều Tiên cũng tiến hành thử nghiệm đầu đạn chùm có thể trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, xác nhận đầu đạn chùm loại tiêu chuẩn số 2 có khả năng san phẳng mục tiêu trên diện tích khoảng 12-13 ha với mật độ công phá cao nhất, đồng thời tuyên bố sẽ đưa 4 loại đầu đạn này vào biên chế trong năm nay.

Đầu đạn chùm là loại vũ khí giải phóng nhiều đạn con khi phát nổ, cho phép tấn công trên một khu vực rộng. Khi một quân đội quyết định sử dụng đạn chùm, điều đó đồng nghĩa với tính chính xác của vũ khí không còn được coi trọng bằng khả năng sát thương trên quy mô lớn.

Các cuộc thử nghiệm này diễn ra trong bối cảnh ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vừa tiến hành hội đàm 3 bên tại Atlanta (Mỹ), tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.