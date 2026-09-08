Vì sao Triều Tiên gọi Freedom Edge là “cuộc thao luyện xâm lược”?

Freedom Edge là cuộc tập trận chung đa lĩnh vực, bao gồm hải quân, không quân, tác chiến mạng… được tiến hành thường xuyên theo một thỏa thuận thượng đỉnh đạt được giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc từ năm 2023. Freedom Edge 2026 là hoạt động lần thứ 4, được khởi động từ ngày 7/9 tại khu vực vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju – miền Nam Hàn Quốc và sẽ kéo dài đến ngày 11/9, với sự tham gia của 6 tàu, bao gồm các tàu khu trục Aegis, cùng các máy bay tuần tra biển, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu trên không... của ba quốc gia.

Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc giải thích “thông qua cuộc huấn luyện này, ba nước sẽ nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến và ứng phó chung trong nhiều lĩnh vực”, đồng thời, một mặt nhấn mạnh "cuộc tập trận chỉ mang tính chất phòng thủ, tuân thủ luật pháp quốc tế”, nhưng mặt khác cho biết mục đích là “nhằm tăng cường khả năng răn đe và ứng phó trước các mối đe dọa hạt nhân - tên lửa của Triều Tiên”.

Tàu sân bay nguyên tử USS Theodore Roosevelt của Mỹ tham gia Freedom Edge lần đầu tiên tháng 6-2024. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Mỹ và Nhật Bản lại thể hiện lập trường chú trọng vào việc ứng phó với các mối đe dọa khu vực rộng lớn hơn. Trong một thông cáo được đưa ra vào ngày 28/8, Nhật Bản tuyên bố “mục đích của cuộc tập trận này là nhằm thể hiện cam kết vững chắc của ba nước đối với hòa bình và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và góp phần tạo ra một môi trường an ninh không dung thứ cho những hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực”.

Với những tuyên bố và nội dung nêu trên, Freedom Edge luôn vấp phải những phản ứng gay gắt từ một số nước trong khu vực. Triều Tiên đã từng chỉ trích Freedom Edge là “cuộc tập trận mang tính chiến tranh xâm lược toàn diện và hung hăng nhất”. Ngay trước thềm Freedom Edge 2026, ngoài những phát ngôn cứng rắn, Triều Tiên đã cho triển khai thêm 1 tàu khu trục lớp 5.000 tấn do nước này tự chế tạo. Giới quan sát còn chỉ ra khả năng Bình Nhưỡng sẽ có những động thái mạnh hơn, không loại trừ cả các vụ thử vũ khí chiến lược.