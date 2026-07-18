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Trump Media tính thu 100.000 USD/tháng để xem sớm bài đăng của ông Trump

Thứ Bảy, 16:23, 18/07/2026
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VOV.VN - Chủ sở hữu mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là bán quyền truy cập sớm bài đăng của ông Trump trên nền tảng này với giá tới 100.000 USD/tháng.

Công ty Trump Media & Technology Group (TMTG), chủ sở hữu mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được cho là đã chào bán gói dịch vụ có giá lên tới 100.000 USD/tháng cho các ngân hàng, quỹ đầu tư và công ty giao dịch tài chính để được truy cập nhanh nhất vào các bài đăng của ông Trump.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ bản in bài đăng trên Truth Social của mình khi ông phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, ngày 4/6/2026. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, TMTG cũng đưa ra gói ưu đãi 60.000 USD/tháng nếu khách hàng ký hợp đồng sử dụng trong 3 năm. Chi tiết các cuộc thảo luận hiện vẫn chưa được công bố.

Ngày 16/7, TMTG chính thức công bố dịch vụ dữ liệu trả phí Truth API, cho phép các tổ chức tài chính được cấp phép truy cập theo thời gian thực vào bài đăng của 10 tài khoản có ảnh hưởng nhất trên Truth Social. Công ty không tiết lộ mức giá, song cho biết đã có khách hàng đăng ký trước khi dịch vụ ra mắt vào ngày 1/8. Đây là lần đầu tiên TMTG tham gia lĩnh vực cấp phép dữ liệu, mở ra nguồn doanh thu mới trong bối cảnh công ty đang chịu sức ép cạnh tranh từ các nền tảng mạng xã hội lớn.

Các bài đăng của ông Donald Trump trên Truth Social nhiều lần tác động mạnh đến thị trường tài chính. Ngày 9/4/2025, các chỉ số chính của Phố Wall đã tăng mạnh sau khi ông Trump thông báo trên Truth Social về việc tạm hoãn áp dụng nhiều mức thuế mới trong 90 ngày.

Đối với các công ty giao dịch tần suất cao, việc tiếp cận thông tin sớm hơn chỉ vài mili giây cũng có thể tạo ra lợi thế đáng kể trong các giao dịch quy mô lớn. Truth API sẽ cung cấp dữ liệu liên tục 24/7, đồng thời cho phép truy cập kho lưu trữ các bài đăng từ năm 2022.

Tuy nhiên, dịch vụ mới đã vấp phải chỉ trích từ các nghị sĩ Dân chủ. Thượng nghị sĩ Ron Wyden cho rằng mô hình này có thể mang lại lợi ích tài chính cho gia đình ông Trump và tạo lợi thế cho các nhà giao dịch Phố Wall. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren gọi đây là “một kế hoạch nhằm kiếm lợi từ cương vị tổng thống và làm giàu cho Phố Wall”.

Ông Donald Sherman, Chủ tịch tổ chức giám sát phi đảng phái Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, nhận định việc Tổng thống Mỹ có thể hưởng lợi từ việc bán quyền truy cập sớm vào các bài đăng là “không phù hợp về mặt đạo đức”. Tuy nhiên, theo ông, hiện chưa rõ mô hình này có vi phạm pháp luật hay không.

Theo hồ sơ quản lý, quỹ tín thác của ông Trump hiện nắm khoảng 41% cổ phần của TMTG và Tổng thống Mỹ vẫn là người thụ hưởng các khoản thu nhập từ quỹ này. Cổ phiếu TMTG đã giảm khoảng 27% từ đầu năm đến nay, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty xuống còn khoảng 2,7 tỷ USD.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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