Trung Quốc bàn giao tàu container thông minh chạy bằng điện lớn nhất thế giới

Con tàu mang tên Ningyuan Diankun, đã hoàn thành thử nghiệm, chính thức bàn giao và bắt đầu hành trình đầu tiên hôm 15/4. Con tàu do Công ty Vận tải biển Ninh Ba phát triển, với trí tuệ nhân tạo (AI) làm cốt lõi và công nghệ xanh làm nền tảng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới cho vận tải container ven biển Trung Quốc, với đặc trưng hệ thống vận hành hoàn toàn bằng điện và điều hướng thông minh.

Tàu Ningyuan Diankun. Ảnh: Nhân Dân nhật báo

Tàu có chiều dài 127,8 mét, rộng 21,6 mét, sức chứa 742 container tiêu chuẩn, được cung cấp năng lượng bởi 10 bộ nguồn dạng hộp với tổng dung lượng lưu trữ 19.600 kilowatt-giờ, tương đương với tổng dung lượng pin của khoảng 300 xe điện gia dụng. Dự kiến, ​​sau khi đi vào hoạt động, con tàu sẽ tiết kiệm được 580 tấn nhiên liệu mỗi năm và giảm lượng khí thải carbon dioxide 1.462 tấn.

Theo một đại diện của Công ty Vận tải biển Ninh Ba, dự án này là một bước quan trọng nhằm thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh trong ngành vận tải biển và chủ động phục vụ chiến lược “carbon kép” (đạt đỉnh phát thải trước năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060) của Trung Quốc.

Chuyên gia nước này cho rằng, ý nghĩa của tàu chạy bằng điện hoàn toàn không chỉ dừng lại ở việc thay thế dầu mỏ bằng điện. Giống như xe điện, chúng có thể thúc đẩy việc nâng cấp thông minh hơn cho tàu thuyền và định hình lại cách thức phát triển của ngành này.

Trước đó, hôm 30/3, Trung Quốc đã công bố một kế hoạch hành động nhằm đẩy nhanh quá trình tích hợp sâu rộng các công nghệ tiên tiến như AI vào ngành vận tải biển, hướng đến mục tiêu tạo ra lực lượng sản xuất chất lượng mới trong lĩnh vực này.

Theo một quan chức của Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, kế hoạch này đề ra lộ trình phát triển 2 giai đoạn. Đến năm 2027, Trung Quốc đặt mục tiêu đạt được sự tích hợp sâu rộng AI với các yếu tố cốt lõi của ngành vận tải biển, tạo ra những đột phá trong các công nghệ chủ chốt, thiết lập hơn 3 khu thí điểm vận tải biển thông minh tổng hợp, mở hơn 5 tuyến vận tải biển thí điểm, phát triển hơn 10 kịch bản vận tải biển thông minh điển hình có thể nhân rộng và vận hành hơn 100 tàu thông minh.

Đến năm 2030, Trung Quốc sẽ hoàn toàn làm chủ các công nghệ cốt lõi, hình thành mô hình mới về phát triển phối hợp giữa công nghệ, công nghiệp và quản trị, đạt trình độ tiên tiến quốc tế trong phát triển hàng hải thông minh.