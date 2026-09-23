Theo thông tin do Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc đã phối hợp ban hành “Ý kiến về một số vấn đề áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự liên quan các chất dạng fentanyl”.

Văn bản gồm 18 điều, nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm minh, chính xác các hành vi phạm tội liên quan fentanyl theo quy định pháp luật. Nội dung trọng tâm là quy định cụ thể ngưỡng số lượng chất dạng fentanyl, làm căn cứ để xác định tội danh và mức hình phạt.

Trung Quốc ban hành hướng dẫn mới về xử lý tội phạm liên quan fentanyl. Ảnh minh họa: Brookings

Theo hướng dẫn mới, các chất dạng fentanyl được chia làm hai nhóm gồm nhóm sử dụng trong y tế và nhóm không sử dụng trong y tế. Đối với các chất dùng trong y tế, cơ quan tư pháp sẽ tham chiếu tiêu chuẩn số lượng đối với fentanyl được quy định trong giải thích tư pháp của Tòa án Nhân dân Tối cao về xét xử các vụ án ma túy.

Trong khi đó, đối với các chất dạng fentanyl không dùng trong y tế, tiêu chuẩn số lượng để định tội và quyết định hình phạt sẽ tham chiếu theo quy định của Luật Hình sự Trung Quốc về heroin.

Các cơ quan tư pháp Trung Quốc cho biết việc phân loại này nhằm bảo đảm xử lý đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của từng hành vi phạm tội, đồng thời phân biệt giữa hoạt động hợp pháp liên quan sử dụng fentanyl trong y tế với việc sản xuất, buôn bán hoặc sử dụng các chất dạng fentanyl trái pháp luật.

Bên cạnh tiêu chuẩn về số lượng, hướng dẫn còn đề cập phạm vi các chất dạng fentanyl, yêu cầu đối với việc thu thập và đánh giá chứng cứ, nguyên tắc xác định yếu tố chủ quan “biết rõ” của người phạm tội, biện pháp truy thu khoản thu lợi bất hợp pháp và thẩm quyền giải quyết các vụ án liên quan.

Cùng thời điểm, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc cũng ban hành quy định về tiêu chuẩn khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự trong các vụ án liên quan các chất dạng fentanyl.

Fentanyl là vấn đề được Mỹ đặc biệt quan tâm và là một nội dung quan trọng trong quan hệ Trung - Mỹ. Hai nước đã khởi động nhóm công tác hợp tác phòng, chống ma túy từ năm 2024, tập trung trao đổi về phối hợp thực thi pháp luật, kiểm soát hóa chất tiền chất và đấu tranh với chuỗi cung ứng fentanyl bất hợp pháp.

Việc Trung Quốc ban hành hướng dẫn mới được cho là sẽ tạo cơ sở pháp lý cụ thể hơn cho hoạt động điều tra, truy tố và xét xử các vụ án liên quan fentanyl, trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington tiếp tục tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác nhằm kiểm soát bất đồng trong quan hệ song phương.