Trung Quốc bắt 6 người vì nghi dùng thuốc trừ sâu độc hại khử trùng nhà hàng

Giới chức địa phương cho biết, 6 người đã bị bắt giữ tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc, sau khi một công ty bị phát hiện có hành vi sử dụng thuốc trừ sâu cực độc rẻ tiền để khử trùng cho một số chuỗi nhà hàng nổi tiếng.

Theo thông báo từ một nhóm điều tra liên ngành, những người bị bắt bao gồm đại diện pháp nhân của công ty (họ Trang), một cổ đông (họ Tăng) và một giám sát viên đào tạo kinh doanh (họ Lý).

Hình ảnh chai thuốc trừ sâu trong một bài điều tra của truyền thông Trung Quốc.

Thông báo cho biết, các hành động của Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Lvlinsen Hạ Môn bị nghi ngờ vi phạm pháp luật và các quy định, đồng thời mô tả tính chất vụ việc là cực kỳ nghiêm trọng. Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Theo các thông tin trước đó, công ty này bị cáo buộc đã sử dụng DDVP (dichlorvos) - một loại thuốc trừ sâu nông nghiệp độc hại - trong quá trình cung cấp dịch vụ khử trùng định kỳ cho hàng chục chuỗi nhà hàng nổi tiếng, như Green Tea, Xianqi Banbudian, Chi Nai, Fengyuanjia và Yisushi.

Vụ việc đã gây xôn xao và bức xúc trong dư luận Trung Quốc sau khi bị phanh phui, cũng như nhân viên khử trùng của công ty tuyên bố “thà chết chứ không ăn” tại những nhà hàng mà họ đã khử trùng.

Trong một cuộc điều tra bí mật của truyền thông địa phương, các nhân viên công ty cho biết, một chai DDVP chỉ tốn vài nhân dân tệ, trong khi loại thuốc trừ sâu hợp quy chuẩn như Propoxur có giá tới 25 nhân dân tệ, còn các loại chất lượng cao hơn thì giá còn đắt hơn nữa. Dù một số người nhiều lần đề xuất chuyển sang dùng loại khác, ông chủ công ty chỉ luôn đưa ra một câu trả lời quen thuộc: chi phí quá cao. Khi một nhân viên hỏi cấp trên chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc sử dụng DDVP gặp rắc rối, người này đã đáp lại: “Cậu đâu phải là ông chủ, sợ cái gì chứ? Cứ đeo mặt nạ phòng độc vào là được”.

Được biết, DDVP không được phép sử dụng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe. Việc tiếp xúc với hóa chất này có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và trong những trường hợp nặng có thể đe dọa đến tính mạng.

Do độc tính cao và nguy cơ gây ung thư tiềm ẩn, việc sử dụng hóa chất này tại các khu dân cư đã bị hạn chế hoặc cấm ở một số nơi tại Trung Quốc. Trong những năm gần đây, một số sự cố liên quan đến DDVP từng thu hút sự chú ý của dư luận.

Một số tỉnh, thành tại Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm rõ ràng đối với việc sử dụng DDVP cũng như các loại thuốc trừ sâu gốc lân hữu cơ có độc tính từ trung bình đến cao khác cho mục đích khử trùng.