English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc bắt 6 người vì nghi dùng thuốc trừ sâu độc hại khử trùng nhà hàng

Thứ Hai, 17:20, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc ngày 30/8 đã bắt 6 người sau một vụ bê bối sử dụng thuốc trừ sâu cực độc rẻ tiền để khử trùng loạt chuỗi nhà hàng nổi tiếng gây bức xúc dư luận.

Giới chức địa phương cho biết, 6 người đã bị bắt giữ tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc, sau khi một công ty bị phát hiện có hành vi sử dụng thuốc trừ sâu cực độc rẻ tiền để khử trùng cho một số chuỗi nhà hàng nổi tiếng.

Theo thông báo từ một nhóm điều tra liên ngành, những người bị bắt bao gồm đại diện pháp nhân của công ty (họ Trang), một cổ đông (họ Tăng) và một giám sát viên đào tạo kinh doanh (họ Lý).

trung quoc bat 6 nguoi vi nghi dung thuoc tru sau doc hai khu trung nha hang hinh anh 1
Hình ảnh chai thuốc trừ sâu trong một bài điều tra của truyền thông Trung Quốc.

Thông báo cho biết, các hành động của Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Lvlinsen Hạ Môn bị nghi ngờ vi phạm pháp luật và các quy định, đồng thời mô tả tính chất vụ việc là cực kỳ nghiêm trọng. Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Theo các thông tin trước đó, công ty này bị cáo buộc đã sử dụng DDVP (dichlorvos) - một loại thuốc trừ sâu nông nghiệp độc hại - trong quá trình cung cấp dịch vụ khử trùng định kỳ cho hàng chục chuỗi nhà hàng nổi tiếng, như Green Tea, Xianqi Banbudian, Chi Nai, Fengyuanjia và Yisushi.

Vụ việc đã gây xôn xao và bức xúc trong dư luận Trung Quốc sau khi bị phanh phui, cũng như nhân viên khử trùng của công ty tuyên bố “thà chết chứ không ăn” tại những nhà hàng mà họ đã khử trùng.

Trong một cuộc điều tra bí mật của truyền thông địa phương, các nhân viên công ty cho biết, một chai DDVP chỉ tốn vài nhân dân tệ, trong khi loại thuốc trừ sâu hợp quy chuẩn như Propoxur có giá tới 25 nhân dân tệ, còn các loại chất lượng cao hơn thì giá còn đắt hơn nữa. Dù một số người nhiều lần đề xuất chuyển sang dùng loại khác, ông chủ công ty chỉ luôn đưa ra một câu trả lời quen thuộc: chi phí quá cao. Khi một nhân viên hỏi cấp trên chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc sử dụng DDVP gặp rắc rối, người này đã đáp lại: “Cậu đâu phải là ông chủ, sợ cái gì chứ? Cứ đeo mặt nạ phòng độc vào là được”.

Được biết, DDVP không được phép sử dụng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe. Việc tiếp xúc với hóa chất này có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và trong những trường hợp nặng có thể đe dọa đến tính mạng.

Do độc tính cao và nguy cơ gây ung thư tiềm ẩn, việc sử dụng hóa chất này tại các khu dân cư đã bị hạn chế hoặc cấm ở một số nơi tại Trung Quốc. Trong những năm gần đây, một số sự cố liên quan đến DDVP từng thu hút sự chú ý của dư luận.

Một số tỉnh, thành tại Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm rõ ràng đối với việc sử dụng DDVP cũng như các loại thuốc trừ sâu gốc lân hữu cơ có độc tính từ trung bình đến cao khác cho mục đích khử trùng.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Himalaya cần một hệ thống cảnh báo vượt biên giới
Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Himalaya cần một hệ thống cảnh báo vượt biên giới

VOV.VN - Trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đang gióng lên cảnh báo đối với toàn khu vực Hindu Kush-Himalaya, nơi trải rộng qua 8 quốc gia từ Afghanistan, Pakistan đến Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Trung Quốc và Myanmar.

Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Himalaya cần một hệ thống cảnh báo vượt biên giới

Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Himalaya cần một hệ thống cảnh báo vượt biên giới

VOV.VN - Trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đang gióng lên cảnh báo đối với toàn khu vực Hindu Kush-Himalaya, nơi trải rộng qua 8 quốc gia từ Afghanistan, Pakistan đến Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Trung Quốc và Myanmar.

Số người thiệt mạng do lũ quét Nepal - Trung Quốc tăng lên 804 người
Số người thiệt mạng do lũ quét Nepal - Trung Quốc tăng lên 804 người

VOV.VN - Số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal và Tây Tạng đã tăng lên 804, trong khi 3.048 người vẫn mất tích. Tại Rasuwa, nhiều khu vực tiếp tục bị bùn đất vùi lấp, hạ tầng hư hại nặng.

Số người thiệt mạng do lũ quét Nepal - Trung Quốc tăng lên 804 người

Số người thiệt mạng do lũ quét Nepal - Trung Quốc tăng lên 804 người

VOV.VN - Số người thiệt mạng do lũ quét tại Nepal và Tây Tạng đã tăng lên 804, trong khi 3.048 người vẫn mất tích. Tại Rasuwa, nhiều khu vực tiếp tục bị bùn đất vùi lấp, hạ tầng hư hại nặng.

Trung Quốc phát hiện 8 điểm nguy cơ cao về địa chất tại khu vực lũ quét ở Tây Tạng
Trung Quốc phát hiện 8 điểm nguy cơ cao về địa chất tại khu vực lũ quét ở Tây Tạng

VOV.VN - Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã triển khai đánh giá rủi ro tại khu vực xảy ra thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại cửa khẩu với Nepal ở Tây Tạng, bước đầu phát hiện 8 điểm có nguy cơ cao về địa chất.

Trung Quốc phát hiện 8 điểm nguy cơ cao về địa chất tại khu vực lũ quét ở Tây Tạng

Trung Quốc phát hiện 8 điểm nguy cơ cao về địa chất tại khu vực lũ quét ở Tây Tạng

VOV.VN - Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã triển khai đánh giá rủi ro tại khu vực xảy ra thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại cửa khẩu với Nepal ở Tây Tạng, bước đầu phát hiện 8 điểm có nguy cơ cao về địa chất.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ