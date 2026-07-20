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Trung Quốc chiếm hơn 1/2 nguồn cung robot hình người toàn cầu

Thứ Hai, 16:35, 20/07/2026
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VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) hôm nay (20/7) cho biết, sản phẩm robot hình người của nước này đã chiếm hơn một nửa tổng số toàn cầu, trong bối cảnh ngành công nghiệp robot thông minh của Trung Quốc đang tăng tốc.

Theo số liệu do ông Vương Vệ Minh, Kỹ sư trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố tại cuộc họp báo tại Bắc Kinh, trong lĩnh vực robot thông minh, robot 4 chân do nước này phát triển chiếm gần 70% doanh số thế giới, trong khi robot hình người hoàn chỉnh đạt hơn 400 mẫu, chiếm hơn một nửa tổng số toàn cầu.

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Các robot hình người được trưng bày tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới năm 2026 ở Thượng Hải ngày 18/7/2026. Ảnh: VCG

Tỷ lệ ứng dụng công nghệ AI trong các doanh nghiệp quy mô lớn đã vượt 30% trong nửa đầu năm. Các mô hình lớn AI mã nguồn mở của Trung Quốc đã đạt hơn 10 tỷ lượt tải xuống trên toàn cầu.

Đến cuối tháng 6, Trung Quốc đã xây dựng được hơn 5,1 triệu trạm gốc 5G. Các nhà chức trách đang đẩy nhanh việc triển khai thương mại mạng 5G-A và thí điểm mạng băng thông rộng cáp quang 10 gigabit tại các khu dân cư, nhà máy và khu công nghiệp.

Các loại thiết bị đầu cuối thông minh hỗ trợ 5G ngày càng đa dạng, bao gồm điện thoại thông minh AI, máy tính xách tay AI, robot thông minh, kính AI và đồ chơi AI. Các cơ quan quản lý cũng đã phê duyệt giấy phép tần số thử nghiệm cho băng tần 6GHz để thúc đẩy giai đoạn thứ hai của các thử nghiệm kỹ thuật 6G.

Ông Vương Vệ Minh tuyên bố, trong thời gian tới, bộ này sẽ kiên định với định hướng phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, tăng cường nghiên cứu các công nghệ cốt lõi trọng điểm, đẩy nhanh quá trình nâng cấp công nghệ và sản phẩm, cũng như tăng cường phát triển dựa trên ứng dụng, tạo ra nhiều kịch bản ứng dụng điển hình, đẩy nhanh việc phổ biến rộng rãi các công nghệ và sản phẩm mới, xây dựng các cơ sở thí điểm quốc gia cho sự phát triển của các ngành công nghiệp mới nổi.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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