中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc siết chặt quản lý khoáng sản, tăng cường bảo đảm an ninh tài nguyên

Thứ Năm, 15:02, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp quản lý chặt hơn đối với một số khoáng sản chiến lược nhằm bảo đảm an ninh tài nguyên trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về năng lượng, công nghệ và chuỗi cung ứng ngày càng gia tăng.

Ngày 20/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã ký sắc lệnh của Quốc vụ viện công bố “Điều lệ thực hiện Luật Tài nguyên Khoáng sản nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, có hiệu lực từ ngày 15/6 tới.

trung quoc siet chat quan ly khoang san, tang cuong bao dam an ninh tai nguyen hinh anh 1
Ảnh minh họa: Mining Technology

Văn bản mới được ban hành nhằm bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Tài nguyên Khoáng sản đã sửa đổi, đồng thời thúc đẩy khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng phát triển ngành khai khoáng và củng cố an ninh tài nguyên quốc gia. Điều lệ gồm 8 chương với 79 điều, trong đó dành nhiều nội dung cho việc tăng cường quản lý các khoáng sản mang tính chiến lược.

Theo quy định mới, đối với những khoáng sản chiến lược cụ thể do Quốc vụ viện xác định, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp “khai thác mang tính bảo hộ” như quản lý theo quy hoạch, điều tiết tổng sản lượng và giới hạn chủ thể được phép khai thác. Động thái này được xem là nhằm kiểm soát từ đầu nguồn tốc độ phát triển tài nguyên chiến lược, qua đó phục vụ mục tiêu bảo vệ hiệu quả, khai thác có trật tự và sử dụng tiết kiệm.

Điều lệ không nêu cụ thể danh mục các loại khoáng sản bị tác động, song cho biết việc xác định và điều chỉnh danh mục này sẽ do cơ quan quản lý tài nguyên thiên nhiên thuộc Quốc vụ viện phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất và trình phê duyệt. Các tiêu chí được xem xét bao gồm mức độ quan trọng đối với nền kinh tế, xã hội và an ninh quốc gia; mức độ khan hiếm, trữ lượng trong nước và sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài; cũng như độ an toàn và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng liên quan.

Ngoài việc siết quản lý khai thác, Trung Quốc cũng tăng cường kiểm soát quyền khai khoáng, hoàn thiện cơ chế bảo đảm quỹ đất cho hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản chiến lược và xây dựng hệ thống dự trữ, cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp. Đáng chú ý, các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò, khai thác khoáng sản nếu ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia sẽ phải trải qua quy trình thẩm tra an ninh theo quy định.

Hiện Trung Quốc đã áp dụng cơ chế kiểm soát tương tự với đất hiếm thông qua hạn ngạch sản xuất hàng năm cấp cho một số doanh nghiệp trong nước được cấp phép. Đây là loại vật liệu then chốt đối với nhiều ngành công nghệ cao. Giới quan sát cho rằng quy định mới cho thấy Bắc Kinh đang tiếp tục hoàn thiện công cụ pháp lý để bảo vệ các nguồn tài nguyên chiến lược, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu chưa hạ nhiệt.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc khoán sản tài nguyên công nghệ chuỗi cung ứng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

4 nguyên tắc lớn trong Tuyên bố chung Trung Quốc-Nga
4 nguyên tắc lớn trong Tuyên bố chung Trung Quốc-Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 20/5, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký Tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, được xem là cam kết chiến lược quan trọng giữa hai cường quốc trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.

4 nguyên tắc lớn trong Tuyên bố chung Trung Quốc-Nga

4 nguyên tắc lớn trong Tuyên bố chung Trung Quốc-Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 20/5, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký Tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, được xem là cam kết chiến lược quan trọng giữa hai cường quốc trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Nga và Trung Quốc định hình tầm cao mới của quan hệ song phương
Nga và Trung Quốc định hình tầm cao mới của quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hai ngày 19-20/5 đánh dấu một bước phát triển mới của quan hệ song phương giữa hai đối tác đã hết sức gần gũi.

Nga và Trung Quốc định hình tầm cao mới của quan hệ song phương

Nga và Trung Quốc định hình tầm cao mới của quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hai ngày 19-20/5 đánh dấu một bước phát triển mới của quan hệ song phương giữa hai đối tác đã hết sức gần gũi.

Tổng thống Putin: Nga - Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia
Tổng thống Putin: Nga - Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 khẳng định quan hệ Nga – Trung Quốc dựa trên các nguyên tắc chung, và là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia.

Tổng thống Putin: Nga - Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia

Tổng thống Putin: Nga - Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 khẳng định quan hệ Nga – Trung Quốc dựa trên các nguyên tắc chung, và là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ