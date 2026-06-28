Hải Nam (Trung Quốc) kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp III do thủy triều đỏ



Theo báo cáo từ Trung tâm Giám sát và Dự báo Hải dương tỉnh Hải Nam, hiện tượng thủy triều đỏ bắt đầu được ghi nhận từ ngày 25/6 tại vùng biển trải dài từ huyện Xương Giang đến huyện Trừng Mại, tỉnh Hải Nam. Đến nay, hiện tượng này đã kéo dài 3 ngày liên tiếp, với diện tích phân bố lớn nhất lên tới 187km2.

Kết quả giám định ban đầu xác định, loài tảo chiếm ưu thế chính tại các vùng biển Xương Giang, Đam Châu và Trừng Mại đều là tảo Polykrikos hartmannii, một loài có khả năng sản sinh độc tố gây hại cho cá. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Hải Nam, thiệt hại kinh tế do đợt thủy triều đỏ này gây ra ở mức lớn, có thể đã đạt ngưỡng thảm họa cấp III, tương đương thiệt hại từ 20 triệu đến dưới 100 triệu Nhân Dân tệ.

Cá chết hàng loạt do hiện tượng thủy triều đỏ tại các vùng biển xung quanh đảo Hải Nam, Trung Quốc - Ảnh CNR

Tại cảng Ngọc Bao, huyện Trừng Mại, đến 18h ngày 27/6, trong số 220 lồng nuôi cá bớp ở vùng biển lân cận đã có hơn 150 lồng xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Số lượng cá chết được vớt lên lên tới khoảng 150 tấn và đang được xử lý theo quy trình vô hại.

Tương tự, tại thị trấn Tân Doanh, huyện Lâm Cao, nước biển tại vịnh Hậu Thủy bất ngờ đổi màu từ 13h ngày 25/6. Khu vực này có 112 lồng nuôi nước sâu với 20 triệu con cá chim vây vàng giống đang phát triển. Đến tối 27/6, địa phương vẫn đang tổ chức vớt, thống kê số cá chết và xử lý tập trung.

Còn tại thị trấn Nga Mạn, thành phố Đam Châu, hiện tượng nước biển ven bờ đột ngột đổi màu bất thường cũng được ghi nhận từ 16h ngày 25/6. Thống kê sơ bộ cho thấy, khoảng 1,5 triệu con cá chim vây vàng giống đã chết, ước tính tổng thiệt hại lên đến 225 tấn cá thịt.

Trước tình hình trên, Sở Hải dương tỉnh Hải Nam đã yêu cầu các địa phương ven biển khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó, bao gồm theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến thủy triều đỏ; hướng dẫn ngư dân phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại; đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản, nghiêm cấm toàn bộ sản phẩm bị ảnh hưởng bởi độc tố sinh học đưa ra thị trường.