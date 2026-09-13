Trung Quốc sẽ thiết lập khu vực AI mã nguồn mở cho BRICS

Tuyên bố được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra khi phát biểu tại Phiên họp giai đoạn 2 của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đề xuất “tiên phong thiết lập khu vực trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở cho các nước BRICS” là một phần trong “Sáng kiến ​​về AI mã nguồn mở và bao trùm” của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Sáng kiến ​​này cũng bao gồm việc hỗ trợ hợp tác phát triển và ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, tổ chức các hội thảo và khóa đào tạo chuyên ngành về AI, với mục tiêu “xây dựng một hệ sinh thái mở cho trí tuệ nhân tạo”.

Đây là 1 trong 5 sáng kiến được Chủ tịch Tập Cận Bình đề cập trong bài phát biểu. Trong đó, AI mã nguồn mở là sáng kiến đầu tiên, tiếp đó là các sáng kiến về tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, ​​hợp tác công nghiệp số, hợp tác sản xuất thông minh và ​​phát triển nhân tài khoa học - công nghệ.

Cũng trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng, “Phương Nam toàn cầu với sự trỗi dậy tập thể, đã trở thành động lực then chốt thúc đẩy thế giới đa cực”. Để thế giới ổn định và tốt đẹp hơn, ông kêu gọi các nước BRICS “nắm bắt thế chủ động ​​lịch sử, đoàn kết rộng rãi các quốc gia Phương Nam toàn cầu, trở thành một lực lượng tích cực, ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế”.

Ông nhấn mạnh, “BRICS mở rộng” phải tạo ra các tác động lớn hơn, đạt được sự phát triển vượt bậc hơn và đặt nền tảng vững chắc cho hợp tác thiết thực. Theo đó, “BRICS mở rộng” nên tận dụng lợi thế từ sự hậu thuẫn của các thị trường mới nổi và kết nối Phương Nam toàn cầu, duy trì hợp tác cởi mở và cùng có lợi, bảo đảm chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng ổn định và thông suốt, thúc đẩy một thị trường nhất thể hóa rộng lớn.

Ông cũng lưu ý, “BRICS mở rộng” cần xây dựng các vườn ươm sáng tạo, nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống, phát triển các ngành công nghiệp mới nổi và lập kế hoạch dài hạn cho các ngành công nghiệp tương lai.

Chủ tịch Tập Cận Bình đồng thời kêu gọi các quốc gia Phương Nam toàn cầu chung tay thúc đẩy quản trị an ninh và cùng giải quyết các mối đe dọa an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống, trong đó có việc hoàn thiện quản trị khí hậu toàn cầu và “đẩy nhanh việc hình thành khuôn khổ quản trị AI toàn cầu dựa trên sự đồng thuận rộng rãi”.

Lãnh đạo Trung Quốc dự kiến ​​sẽ thăm Mỹ vào cuối tháng này để hội đàm với Tổng thống Donald Trump, trong đó quản trị AI có thể sẽ là một phần trong các cuộc thảo luận giữa hai bên, trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ thế giới mất kiểm soát đối với công nghệ đang phát triển nhanh chóng này.