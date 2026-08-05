Trung Quốc xây siêu vành đai giao thông dài hơn 27.000 km dọc biên giới và bờ biển

Theo quy hoạch phát triển dịch vụ giao thông vận tải của Trung Quốc trong giai đoạn 2026–2030, nước này đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông hiện đại, toàn diện vào năm 2030, trong đó siêu hành lang giao thông “Đại vành đai Vàng” là một dự án trọng điểm.

Tàu chở hàng nối đuôi nhau đi qua âu thuyền ở Ngô Châu, Quảng Tây (Ảnh: Nhân Dân nhật báo)

Ông Từ Thành Quang, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho biết, hành lang giao thông này được hình thành bằng cách nối liền 3 tuyến đường bộ chiến lược huyết mạch - G331, G219 và G228 - tạo nên vành đai lớn khép kín, liền mạch dọc biên giới và bờ biển.

“Đại vành đai này sẽ đóng vai trò là trục giao thông huyết mạch chạy dọc biên giới và bờ biển đất nước, đồng thời là hành lang quan trọng thúc đẩy du lịch, phát triển nguồn lực, cũng như góp phần ổn định và củng cố các khu vực biên giới”, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc nói.

Tuyến đường này có ba điểm nút quan trọng, gồm Altay ở Tân Cương, phía Tây Bắc Trung Quốc, giáp với Kazakhstan, Nga và Mông Cổ; Đan Đông ở Liêu Ninh, vùng Đông Bắc, giáp với Triều Tiên; và Đông Hưng ở Quảng Tây, giáp với Việt Nam.

Trong đó, tuyến quốc lộ G331 chạy dọc biên giới phía Bắc, chạy từ Đan Đông (Liêu Ninh) ở phía Đông đến Altay (Tân Cương) ở phía Tây, với tổng chiều dài khoảng 9.200 km. Tuyến G219 chạy dọc biên giới phía Tây, kéo dài từ Kanas (Tân Cương) ở phía Bắc đến Đông Hưng (Quảng Tây) ở phía Nam, trải dài khoảng 10.000 km. Tuyến G228 kết nối các tỉnh ven biển, chạy từ Đông Hưng (Quảng Tây) đến Đan Đông (Liêu Ninh), với tổng chiều dài khoảng 7.400 km.

Sau khi hoàn thành, vành đai này sẽ tạo ra một mạng lưới giao thông đường bộ liền mạch, kết nối biên giới phía Bắc và phía Tây của Trung Quốc với các tỉnh ven biển. Với khả năng kết nối tới 14 quốc gia láng giềng, đây sẽ là tuyến giao thông trên bộ có cự ly siêu dài của Trung Quốc, với tổng chiều dài hơn 27.000 km, tức hơn nửa vòng xích đạo.

Các tuyến đường chính của 3 quốc lộ trên đã đưa vào khai thác, trọng tâm trong 5 năm tới của Trung Quốc sẽ là hoàn thiện các đoạn đường xuyên núi và vượt biển, thúc đẩy việc nâng cấp toàn bộ vành đai giao thông này, với khoảng 7.400 km dự kiến ​​sẽ được xây dựng hoặc cải tạo đến năm 2030.

Ông Lý Hồng Xương, Giáo sư Đại học Giao thông Bắc Kinh nhận định, vành đai giao thông này không chỉ đóng vai trò là tuyến đường đảm bảo quốc phòng - an ninh, mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển các khu vực biên giới và mở cửa hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, các địa phương của Trung Quốc cũng sẽ tận dụng cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa dọc vành đai để phát triển các cung đường du lịch tự lái chất lượng cao, qua đó thúc đẩy ngành du lịch địa phương.