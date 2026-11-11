English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng mạng lưới tính toán vũ trụ

Thứ Tư, 09:25, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lực tính toán vũ trụ của Trung Quốc - “Kế hoạch Chòm sao Tinh vân” - đã chính thức được công bố, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái “đám mây vũ trụ” của nước này.

 

Trung Quốc đã công bố các thành quả trong việc công nghiệp hóa ngành điện toán đám mây vũ trụ, trong đó có Kế hoạch Chòm sao Tinh vân, vào hôm 9/11 tại Hội nghị công nghiệp điện toán đám mây vũ trụ 2026 tổ chức ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, đánh dấu bước tiến quan trọng chuyển từ giai đoạn kiểm chứng kỹ thuật sang phát triển công nghiệp hóa trong việc xây dựng hệ sinh thái “đám mây vũ trụ” của Trung Quốc.

trung quoc day nhanh xay dung mang luoi tinh toan vu tru hinh anh 1
Hình ảnh minh họa trên CCTV News

“Kế hoạch Chòm sao Tinh vân” do Viện Nghiên cứu Sáng tạo Thông tin Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cùng các doanh nghiệp nước này xây dựng, là dự án trọng điểm nhằm ứng dụng công nghiệp hóa hệ sinh thái đám mây vũ trụ vào thực tiễn.  

Kế hoạch này kết hợp nhiều loại vệ tinh như vệ tinh viễn thám, vệ tinh truyền thông, vệ tinh tính toán thành một hệ thống dịch vụ thông minh trong không gian, giúp xử lý dữ liệu ngay trên quỹ đạo nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu suất, thúc đẩy ứng dụng vệ tinh từ “chức năng đơn lẻ” lên “chòm sao đám mây (tinh vân) thông minh”.

Hệ thống này tạo thành một mạng lưới tính toán thống nhất với sự phối hợp giữa trái đất và không gian, cung cấp dịch vụ tính toán vũ trụ bao phủ toàn cầu trong các lĩnh vực, như giám sát tài nguyên thiên nhiên, phòng chống thiên tai và ứng phó khẩn cấp hay kinh tế tầm thấp.

Nếu như các vệ tinh thông thường thu thập dữ liệu và gửi đến các trạm mặt đất để xử lý, thì “đám mây vũ trụ” sẽ cho phép các vệ tinh hoạt động cùng nhau, một số dữ liệu có thể được xử lý trên quỹ đạo trước khi truyền về Trái đất.

Trước những thách thức về mức tiêu thụ năng lượng và các rào cản khác của các trung tâm dữ liệu trên mặt đất, năng lực tính toán vũ trụ đang trở thành hướng đi mới trong cuộc cạnh tranh về năng lực tính toán toàn cầu. Trung Quốc hiện đang đẩy nhanh việc phát triển ngành công nghiệp tính toán vũ trụ, nhằm thúc đẩy các bước đột phá về công nghệ lõi và ứng dụng vào thực tế.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc dùng công nghệ BCI giúp phi công quân sự giải tỏa mệt mỏi
Trung Quốc dùng công nghệ BCI giúp phi công quân sự giải tỏa mệt mỏi

VOV.VN - Trung Quốc cho biết đã sử dụng công nghệ giao diện não-máy tính (BCI) và điều biến thần kinh để giúp các phi công quân sự giải tỏa mệt mỏi trong quá trình tập luyện. Thông tin được đưa ra tại Diễn đàn cấp cao về y học hàng không vũ trụ tổ chức cuối tuần qua tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc.

Trung Quốc dùng công nghệ BCI giúp phi công quân sự giải tỏa mệt mỏi

Trung Quốc dùng công nghệ BCI giúp phi công quân sự giải tỏa mệt mỏi

VOV.VN - Trung Quốc cho biết đã sử dụng công nghệ giao diện não-máy tính (BCI) và điều biến thần kinh để giúp các phi công quân sự giải tỏa mệt mỏi trong quá trình tập luyện. Thông tin được đưa ra tại Diễn đàn cấp cao về y học hàng không vũ trụ tổ chức cuối tuần qua tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc.

FBI điều tra mối quan hệ giữa CEO Nvidia và người bị nghi là gián điệp Trung Quốc
FBI điều tra mối quan hệ giữa CEO Nvidia và người bị nghi là gián điệp Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra mối quan hệ giữa Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Nvidia, ông Jensen Huang, và một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

FBI điều tra mối quan hệ giữa CEO Nvidia và người bị nghi là gián điệp Trung Quốc

FBI điều tra mối quan hệ giữa CEO Nvidia và người bị nghi là gián điệp Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra mối quan hệ giữa Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Nvidia, ông Jensen Huang, và một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió ở độ cao 4.000 mét trong đô thị
Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió ở độ cao 4.000 mét trong đô thị

VOV.VN - Hệ thống phát điện gió trên không ở độ cao 4.000 mét đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc mới đây đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm trong môi trường đô thị tại Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam.

Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió ở độ cao 4.000 mét trong đô thị

Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió ở độ cao 4.000 mét trong đô thị

VOV.VN - Hệ thống phát điện gió trên không ở độ cao 4.000 mét đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc mới đây đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm trong môi trường đô thị tại Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ