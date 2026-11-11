Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng mạng lưới tính toán vũ trụ

Trung Quốc đã công bố các thành quả trong việc công nghiệp hóa ngành điện toán đám mây vũ trụ, trong đó có Kế hoạch Chòm sao Tinh vân, vào hôm 9/11 tại Hội nghị công nghiệp điện toán đám mây vũ trụ 2026 tổ chức ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, đánh dấu bước tiến quan trọng chuyển từ giai đoạn kiểm chứng kỹ thuật sang phát triển công nghiệp hóa trong việc xây dựng hệ sinh thái “đám mây vũ trụ” của Trung Quốc.

Hình ảnh minh họa trên CCTV News

“Kế hoạch Chòm sao Tinh vân” do Viện Nghiên cứu Sáng tạo Thông tin Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cùng các doanh nghiệp nước này xây dựng, là dự án trọng điểm nhằm ứng dụng công nghiệp hóa hệ sinh thái đám mây vũ trụ vào thực tiễn.

Kế hoạch này kết hợp nhiều loại vệ tinh như vệ tinh viễn thám, vệ tinh truyền thông, vệ tinh tính toán thành một hệ thống dịch vụ thông minh trong không gian, giúp xử lý dữ liệu ngay trên quỹ đạo nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu suất, thúc đẩy ứng dụng vệ tinh từ “chức năng đơn lẻ” lên “chòm sao đám mây (tinh vân) thông minh”.

Hệ thống này tạo thành một mạng lưới tính toán thống nhất với sự phối hợp giữa trái đất và không gian, cung cấp dịch vụ tính toán vũ trụ bao phủ toàn cầu trong các lĩnh vực, như giám sát tài nguyên thiên nhiên, phòng chống thiên tai và ứng phó khẩn cấp hay kinh tế tầm thấp.

Nếu như các vệ tinh thông thường thu thập dữ liệu và gửi đến các trạm mặt đất để xử lý, thì “đám mây vũ trụ” sẽ cho phép các vệ tinh hoạt động cùng nhau, một số dữ liệu có thể được xử lý trên quỹ đạo trước khi truyền về Trái đất.

Trước những thách thức về mức tiêu thụ năng lượng và các rào cản khác của các trung tâm dữ liệu trên mặt đất, năng lực tính toán vũ trụ đang trở thành hướng đi mới trong cuộc cạnh tranh về năng lực tính toán toàn cầu. Trung Quốc hiện đang đẩy nhanh việc phát triển ngành công nghiệp tính toán vũ trụ, nhằm thúc đẩy các bước đột phá về công nghệ lõi và ứng dụng vào thực tế.