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Trung Quốc dùng công nghệ BCI giúp phi công quân sự giải tỏa mệt mỏi

Thứ Ba, 11:45, 10/11/2026
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VOV.VN - Trung Quốc cho biết đã sử dụng công nghệ giao diện não-máy tính (BCI) và điều biến thần kinh để giúp các phi công quân sự giải tỏa mệt mỏi trong quá trình tập luyện. Thông tin được đưa ra tại Diễn đàn cấp cao về y học hàng không vũ trụ tổ chức cuối tuần qua tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc.

 

Tại Diễn đàn cấp cao về y học hàng không vũ trụ Trung Quốc, những tiến bộ khoa học mới nhất trong lĩnh vực y học hàng không vũ trụ, huấn luyện bay và cứu hộ y tế hàng không, như giao diện não - máy tính (BCI), điều biến thần kinh hay các công nghệ huấn luyện bay tiên tiến đã được giới thiệu.

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Trung Quốc dùng công nghệ BCI giúp phi công quân sự giải tỏa mệt mỏi. Ảnh minh họa: CCTV

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), hơn 1.000 chuyên gia và học giả đã tập trung thảo luận về những thách thức cốt lõi và tiến bộ mới nhất nhằm thúc đẩy đổi mới khoa học - công nghệ trong y học hàng không vũ trụ ở nước này.

Trong đó, nội dung được đặc biệt quan tâm là ứng dụng công nghệ để tăng cường khả năng phục hồi thể chất và tinh thần của phi hành gia, nhằm duy trì hiệu quả chiến đấu trong các nhiệm vụ cường độ cao.

Ông Dương Liễu, Đại học Y Không quân Trung Quốc, cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang áp dụng những công nghệ tiên tiến như giao diện não - máy và điều biến thần kinh. Cụ thể, trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi sử dụng kỹ thuật hít thở có kiểm soát và phản hồi sinh học để huấn luyện. Trong các khoảng nghỉ hoặc sau khi kết thúc nhiệm vụ, chúng tôi dùng xung điện nhỏ qua sọ để điều chỉnh một cách an toàn và trong thời gian ngắn các vùng não liên quan đến chức năng nhận thức của phi công, qua đó giúp giảm nhanh mệt mỏi về trí óc”.

Diễn đàn cũng giới thiệu những đổi mới trong điện toán nhận thức và BCI không xâm lấn nhằm nâng cao năng lực tác chiến của phi công, bao gồm cả hệ thống đánh giá và huấn luyện khả năng tập trung.

Ngoài ra, để thích ứng với các hình thức chiến tranh mới, cũng như sự thay đổi của đặc điểm thương tích và điều kiện cứu thương, Trung Quốc đã phát triển máy bay không người lái (UAV) tìm kiếm thương binh đầu tiên, đồng thời sử dụng UAV để tiêm thuốc cấp cứu cho thương binh ở những địa điểm xa, giúp kéo dài thời gian điều trị.

Tiến bộ trong công nghệ không người lái đang làm cho loại thiết bị này trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cứu hộ y tế hàng không, giúp khắc phục những hạn chế của các hoạt động cứu hộ truyền thống.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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