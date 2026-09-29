English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc dự kiến ​​hoàn thành bản đồ địa chất sao Hỏa thế hệ mới vào cuối 2028

Thứ Ba, 15:17, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc có kế hoạch hoàn thành bản đồ địa chất sao Hỏa thế hệ mới vào cuối năm 2028, nhằm tái dựng lại quá khứ có nước của hành tinh đỏ và giới thiệu một hệ thống phân chia niên đại địa chất sao Hỏa do Trung Quốc đề xuất.

Ông Hầu Tăng Khiêm, Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc kiêm Nhà khoa học trưởng của sứ mệnh Thiên Vấn-3 mang mẫu vật từ sao Hỏa trở về Trái Đất của nước này, hôm qua (28/9) đã công bố kế hoạch trên tại một cuộc tọa đàm của Viện Địa chất thuộc Viện hàn lâm khoa học địa chất Trung Quốc.

trung quoc du kien hoan thanh ban do dia chat sao hoa the he moi vao cuoi 2028 hinh anh 1
Xe tự hành thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc cùng nền tảng đổ bộ. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA).

Ông cho biết, Chúc Dung - xe tự hành được Trung Quốc đưa lên sao Hỏa năm 2021 trong sứ mệnh Thiên Vấn-1 - đã cung cấp những manh mối mới về nước trên hành tinh này, đó là một đại dương cổ đại quy mô liên lục địa từng tồn tại cách đây khoảng 3,5 tỷ năm và các trận lũ lụt ngắn có thể đã xảy ra cách đây 1,6 tỷ năm. Những phát hiện này đã giúp lấp đầy khoảng trống trong chuỗi bằng chứng về sự tiến hóa khí hậu cổ đại của sao Hỏa và sẽ được đưa vào bản đồ mới.

Trên cơ sở đó, bản đồ mới sẽ thiết lập một phương án phân chia niên đại địa chất sao Hỏa theo tiêu chuẩn Trung Quốc, qua đó khắc phục những hạn chế của việc phụ thuộc vào các tiêu chuẩn quốc tế truyền thống. Ông Hầu cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu biến phương án mới này thành đồng thuận quốc tế.

Dự án sẽ chủ yếu sử dụng dữ liệu từ sứ mệnh Thiên Vấn-1, kết hợp với dữ liệu từ các tàu thăm dò sao Hỏa của Mỹ và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), cho phép tích hợp dữ liệu thu thập được từ cả quỹ đạo và bề mặt hành tinh. Bằng cách kết hợp hình ảnh, phổ, radar, cũng như các số liệu đo đạc về trọng lực và từ trường, một cơ sở dữ liệu toàn cầu sẽ được xây dựng nhằm liên kết các trường vật lý đa dạng của hành tinh.

Các sản phẩm dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm 2028 bao gồm bản đồ địa chất sao Hỏa tỷ lệ 1:5.000.000, bản đồ khu vực hạ cánh tỷ lệ 1:50.000 và tập bản đồ chuyên ngành. Dự án cũng sẽ công bố bản đồ địa chất thông minh đầu tiên trên thế giới về sao Hỏa, đồng thời cung cấp bản mẫu cho công tác lập bản đồ Mặt Trăng, sao Kim và các tiểu hành tinh trong tương lai.

Ông Dương Chí Minh, Giám đốc Viện Địa chất, cho biết việc lập bản đồ địa chất là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan này trong suốt 70 năm qua, với phạm vi bao phủ từ các bản đồ cấp khu vực đến quốc gia, quốc gia đến châu lục, tiếp đến là Mặt Trăng và nay là sao Hỏa. Công việc này đã mang lại cơ sở khoa học để chương trình nghiên cứu các hành tinh của Trung Quốc đưa ra quyết định về địa điểm, đối tượng và mục đích của các hoạt động thám hiểm.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc mở rộng trạm vũ trụ Thiên Cung thành siêu nền tảng không gian phức hợp
Trung Quốc mở rộng trạm vũ trụ Thiên Cung thành siêu nền tảng không gian phức hợp

VOV.VN - Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sẽ được mở rộng từ kết cấu hình chữ T lên hình chữ thập với việc thêm một khoang mới. Trong tương lai, trạm này sẽ có tổng cộng 6 khoang và là siêu nền tảng không gian phức hợp.

Trung Quốc mở rộng trạm vũ trụ Thiên Cung thành siêu nền tảng không gian phức hợp

Trung Quốc mở rộng trạm vũ trụ Thiên Cung thành siêu nền tảng không gian phức hợp

VOV.VN - Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sẽ được mở rộng từ kết cấu hình chữ T lên hình chữ thập với việc thêm một khoang mới. Trong tương lai, trạm này sẽ có tổng cộng 6 khoang và là siêu nền tảng không gian phức hợp.

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm
Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm

VOV.VN - Đêm 24/5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu-23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có 1 người ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm.

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23, phi hành gia sẽ ở trên trạm vũ trụ 1 năm

VOV.VN - Đêm 24/5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu-23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có 1 người ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm.

Trung Quốc đạt bước tiến mới về truyền tải điện không dây trong vũ trụ
Trung Quốc đạt bước tiến mới về truyền tải điện không dây trong vũ trụ

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc mới đây cho biết đã đạt bước tiến mới trong công nghệ trạm năng lượng Mặt Trời đặt trong không gian và truyền tải điện vi sóng không dây, bao gồm truyền tải điện năng ở mức kilowatt trên khoảng cách hơn 100 mét.

Trung Quốc đạt bước tiến mới về truyền tải điện không dây trong vũ trụ

Trung Quốc đạt bước tiến mới về truyền tải điện không dây trong vũ trụ

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc mới đây cho biết đã đạt bước tiến mới trong công nghệ trạm năng lượng Mặt Trời đặt trong không gian và truyền tải điện vi sóng không dây, bao gồm truyền tải điện năng ở mức kilowatt trên khoảng cách hơn 100 mét.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ