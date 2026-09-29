Trung Quốc dự kiến ​​hoàn thành bản đồ địa chất sao Hỏa thế hệ mới vào cuối 2028

Ông Hầu Tăng Khiêm, Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc kiêm Nhà khoa học trưởng của sứ mệnh Thiên Vấn-3 mang mẫu vật từ sao Hỏa trở về Trái Đất của nước này, hôm qua (28/9) đã công bố kế hoạch trên tại một cuộc tọa đàm của Viện Địa chất thuộc Viện hàn lâm khoa học địa chất Trung Quốc.

Xe tự hành thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc cùng nền tảng đổ bộ. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA).

Ông cho biết, Chúc Dung - xe tự hành được Trung Quốc đưa lên sao Hỏa năm 2021 trong sứ mệnh Thiên Vấn-1 - đã cung cấp những manh mối mới về nước trên hành tinh này, đó là một đại dương cổ đại quy mô liên lục địa từng tồn tại cách đây khoảng 3,5 tỷ năm và các trận lũ lụt ngắn có thể đã xảy ra cách đây 1,6 tỷ năm. Những phát hiện này đã giúp lấp đầy khoảng trống trong chuỗi bằng chứng về sự tiến hóa khí hậu cổ đại của sao Hỏa và sẽ được đưa vào bản đồ mới.

Trên cơ sở đó, bản đồ mới sẽ thiết lập một phương án phân chia niên đại địa chất sao Hỏa theo tiêu chuẩn Trung Quốc, qua đó khắc phục những hạn chế của việc phụ thuộc vào các tiêu chuẩn quốc tế truyền thống. Ông Hầu cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu biến phương án mới này thành đồng thuận quốc tế.

Dự án sẽ chủ yếu sử dụng dữ liệu từ sứ mệnh Thiên Vấn-1, kết hợp với dữ liệu từ các tàu thăm dò sao Hỏa của Mỹ và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), cho phép tích hợp dữ liệu thu thập được từ cả quỹ đạo và bề mặt hành tinh. Bằng cách kết hợp hình ảnh, phổ, radar, cũng như các số liệu đo đạc về trọng lực và từ trường, một cơ sở dữ liệu toàn cầu sẽ được xây dựng nhằm liên kết các trường vật lý đa dạng của hành tinh.

Các sản phẩm dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm 2028 bao gồm bản đồ địa chất sao Hỏa tỷ lệ 1:5.000.000, bản đồ khu vực hạ cánh tỷ lệ 1:50.000 và tập bản đồ chuyên ngành. Dự án cũng sẽ công bố bản đồ địa chất thông minh đầu tiên trên thế giới về sao Hỏa, đồng thời cung cấp bản mẫu cho công tác lập bản đồ Mặt Trăng, sao Kim và các tiểu hành tinh trong tương lai.

Ông Dương Chí Minh, Giám đốc Viện Địa chất, cho biết việc lập bản đồ địa chất là nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan này trong suốt 70 năm qua, với phạm vi bao phủ từ các bản đồ cấp khu vực đến quốc gia, quốc gia đến châu lục, tiếp đến là Mặt Trăng và nay là sao Hỏa. Công việc này đã mang lại cơ sở khoa học để chương trình nghiên cứu các hành tinh của Trung Quốc đưa ra quyết định về địa điểm, đối tượng và mục đích của các hoạt động thám hiểm.