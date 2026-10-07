Trung Quốc yêu cầu EU không chính trị hóa vấn đề kinh tế - thương mại

Trong phản ứng mới nhất khi trả lời câu hỏi về việc Pháp và Đức đệ trình một văn bản không chính thức lên Ủy ban châu Âu ngày 5/10, yêu cầu EU tăng cường sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và triển khai một số công cụ bảo hộ mới, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc tối ngày 6/10 tuyên bố, phụ thuộc lẫn nhau không phải là rủi ro, lợi ích đan xen không phải là mối đe dọa, hợp tác cởi mở mới là con đường phát triển đúng đắn.

Bộ Thương mại Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Pháp và Đức không nên cổ xúy EU sử dụng các công cụ bảo hộ, càng không nên chính trị hóa và lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia trong các vấn đề kinh tế - thương mại, để tránh đi lầm đường và cuối cùng phải gánh chịu hậu quả.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cũng cho rằng, chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng giữa nước này và EU có sự gắn kết sâu sắc và phụ thuộc lẫn nhau. Ông kêu gọi EU cùng Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm điểm chung, giải quyết các quan ngại của nhau thông qua đối thoại và tham vấn, cùng bảo vệ sự ổn định và vận hành thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Trung Quốc - châu Âu phát triển lành mạnh và ổn định.

Trước đó, hôm 29/9, khi vừa có các thông tin về việc một số quốc gia thành viên EU soạn thảo văn bản chung, kêu gọi Ủy ban châu Âu đẩy nhanh việc xây dựng một phiên bản châu Âu của công cụ “Mục 301” vốn thuộc luật pháp Mỹ, cho phép Washington điều tra và áp dụng các biện pháp thương mại đối với những hành vi bị cho là không công bằng, đồng thời áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, Bắc Kinh đã cảnh báo sẽ kiên quyết đáp trả.

Các động thái này diễn ra trước thềm vòng đàm phán thứ hai trong khuôn khổ cơ chế Tham vấn Thương mại và Đầu tư EU - Trung Quốc dự kiến bắt đầu từ ngày 8/10, nhằm tìm cách hạ nhiệt những căng thẳng thương mại đang gia tăng giữa EU và Trung Quốc.

Trong văn bản đệ trình hôm 5/10, Pháp và Đức đã kêu gọi EU xây dựng một công cụ thương mại mới, cho phép “cắt đứt ngay lập tức” quyền tiếp cận thị trường nội khối của một quốc gia nếu nước này gây ra những hành vi bóp méo thị trường nghiêm trọng và mang tính hệ thống.

Mặc dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng nội dung các văn bản đề cập đến một loạt vấn đề đang được EU quan tâm trong quan hệ thương mại với các đối tác bên ngoài, trong đó có tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài, năng lực sản xuất dư thừa, hoạt động bán phá giá, trợ cấp trên diện rộng, cùng những vấn đề liên quan đến tỷ giá và định giá tiền tệ.

EU được cho là đang tìm kiếm một công cụ thương mại mới để đối phó với “Cú sốc Trung Quốc 2.0” - khái niệm để chỉ tình trạng hàng hóa Trung Quốc gia tăng mạnh trong các lĩnh vực quan trọng tại thị trường châu Âu.