Trung Quốc hủy nhiều chuyến bay quốc tế kỳ nghỉ lễ 1/5

Truyền thông Trung Quốc dẫn dữ liệu từ nền tảng đặt vé máy bay trực tuyến “Flight Manager” cho thấy, từ ngày 1-12/4, nhiều đường bay từ Trung Quốc đến Đông Nam Á đã bị hủy tất cả các chuyến bay, như Tây An, Trùng Khánh và Yên Đài đến Phuket, Bangkok và Vientiane. Các chuyến bay đến châu Đại Dương cũng giảm đáng kể, với tỷ lệ hủy chuyến từ Quảng Châu đến Darwin lên tới 83,3%, Hàng Châu đến Auckland 57,1% và Vũ Hán đến Sydney là 50%.

Chuyên gia hàng không dân dụng Lâm Trí Kiệt khi trả lời trang The Paper cho biết, việc hủy các chuyến bay quốc tế quy mô lớn thời gian gần đây, đặc biệt là các chuyến bay đến và đi từ Đông Nam Á và Australia, chủ yếu là do giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh. Hiện nay, giá nhiên liệu hàng không đã tăng hơn gấp đôi so với trước đây, trong khi giá vé máy bay quốc tế không tăng đáng kể, khiến các hãng hàng không khai thác các đường bay này rơi vào tình cảnh “càng khai thác nhiều, thiệt hại càng lớn”.

Ông cũng cho biết, một số quốc gia và vùng lãnh thổ đang phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu. Một số sân bay quốc tế ở những khu vực này không chỉ có giá nhiên liệu cao hơn rõ rệt, mà còn đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, khiến việc tiếp nhiên liệu cho các chuyến bay trở nên bất khả thi. Điều này đã trực tiếp dẫn đến việc gia tăng tỷ lệ hủy chuyến đến các khu vực này.

Nhiên liệu máy bay thường chiếm 30-40% chi phí hoạt động của một hãng hàng không. Do chịu ảnh hưởng của tình hình căng thẳng tại Trung Đông, giá dầu quốc tế đã biến động mạnh kể từ tháng 3, đẩy giá nhiên liệu máy bay lên cao.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), tính đến tuần kết thúc vào ngày 3/4, giá nhiên liệu máy bay trung bình toàn cầu là 209 USD/thùng, tăng đáng kể so với mức 99,40 USD của tuần kết thúc vào ngày 27/2.

Để đối phó với áp lực chi phí, các hãng hàng không đã dần tăng phụ phí nhiên liệu trong tháng qua, nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp tác động của giá dầu tăng cao.

Trước áp lực từ giá dầu cao, nhiều hãng hàng không đã liên tiếp công bố kế hoạch điều chỉnh chuyến bay. Cathay Pacific thông báo sẽ hợp nhất một số chuyến bay chở khách từ ngày 16/5 đến 30/6, hủy khoảng 2% số chuyến bay theo lịch trình, chủ yếu ảnh hưởng đến các đường bay ngắn trong khu vực và một số đường bay đến và đi từ Australia, Nam Á và Nam Phi. Hãng hàng không giá rẻ Hong Kong Express cũng sẽ có các điều chỉnh tương ứng từ ngày 11/5 đến 30/6, hủy khoảng 6% số chuyến bay theo lịch trình.

Cathay Pacific cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi đánh giá thận trọng nhằm giảm thiểu tác động đến hành khách. Hãng sẽ theo dõi sát tình hình ở Trung Đông và giá nhiên liệu máy bay, nỗ lực dần nối lại tất cả các hoạt động bay theo lịch trình sau tháng 6.