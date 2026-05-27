Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran sau các vụ tập kích mới của Mỹ

Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc vẫn đang nỗ lực hóa giải xung đột thông qua duy trì liên lạc và phối hợp với các bên đương sự chính, cũng như các đối tác khu vực và quốc tế quan trọng.

Ông tái khẳng định, chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia trong khu vực phải được tôn trọng, các mục tiêu dân sự và phi quân sự phải được đảm bảo, an ninh các tuyến hàng hải và cơ sở hạ tầng năng lượng phải được bảo vệ, các quy định của hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân phải được thực hiện.

Theo ông, vấn đề then chốt liên quan đến tình hình Iran là các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran. Ông cho biết, Bắc Kinh ủng hộ nỗ lực hòa giải tích cực của Pakistan và các nước, cũng như những nỗ lực của Mỹ và Iran, đồng thời hy vọng các bên kiên định theo đuổi ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh, sớm mang lại hòa bình cho Trung Đông.

Cùng ngày, trong cuộc gặp Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ông Vương Nghị cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài ở khu vực vùng Vịnh. Ông cho rằng, cuộc chiến hiện nay không có lý do gì để kéo dài và kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hòa bình và hạ nhiệt tình hình, đặc biệt là phản đối các hành động thổi bùng ngọn lửa chiến tranh và làm leo thang căng thẳng.

Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bahrain và các thành viên khác để đảm bảo Hội đồng Bản an đi đúng hướng tới một giải pháp chính trị và cùng nỗ lực vì hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

Lời kêu gọi của ông Vương Nghị được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố “tấn công tự vệ” nhằm vào bệ phóng tên lửa và tàu Iran xung quanh eo biển Hormuz ngày 25/5, trong bối cảnh các nhà đàm phán hàng đầu của Iran đến Doha để đàm phán chấm dứt xung đột.

Cuộc tấn công đe dọa gây tổn hại đến lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 8/4 khi Mỹ và Iran đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột đã làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy năng lượng và tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.