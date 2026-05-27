English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran sau các vụ tập kích mới của Mỹ

Thứ Tư, 11:50, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát biểu với báo giới sau khi chủ trì một cuộc thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 26/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh Mỹ tập kích hàng loạt mục tiêu ở Iran giữa lúc đàm phán.

Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc vẫn đang nỗ lực hóa giải xung đột thông qua duy trì liên lạc và phối hợp với các bên đương sự chính, cũng như các đối tác khu vực và quốc tế quan trọng.

trung quoc keu goi thuc day dam phan my-iran sau cac vu tap kich moi cua my hinh anh 1
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AP

Ông tái khẳng định, chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia trong khu vực phải được tôn trọng, các mục tiêu dân sự và phi quân sự phải được đảm bảo, an ninh các tuyến hàng hải và cơ sở hạ tầng năng lượng phải được bảo vệ, các quy định của hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân phải được thực hiện.

Theo ông, vấn đề then chốt liên quan đến tình hình Iran là các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran. Ông cho biết, Bắc Kinh ủng hộ nỗ lực hòa giải tích cực của Pakistan và các nước, cũng như những nỗ lực của Mỹ và Iran, đồng thời hy vọng các bên kiên định theo đuổi ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh, sớm mang lại hòa bình cho Trung Đông.

Cùng ngày, trong cuộc gặp Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ông Vương Nghị cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài ở khu vực vùng Vịnh. Ông cho rằng, cuộc chiến hiện nay không có lý do gì để kéo dài và kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hòa bình và hạ nhiệt tình hình, đặc biệt là phản đối các hành động thổi bùng ngọn lửa chiến tranh và làm leo thang căng thẳng.

Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bahrain và các thành viên khác để đảm bảo Hội đồng Bản an đi đúng hướng tới một giải pháp chính trị và cùng nỗ lực vì hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

Lời kêu gọi của ông Vương Nghị được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố “tấn công tự vệ” nhằm vào bệ phóng tên lửa và tàu Iran xung quanh eo biển Hormuz ngày 25/5, trong bối cảnh các nhà đàm phán hàng đầu của Iran đến Doha để đàm phán chấm dứt xung đột.

Cuộc tấn công đe dọa gây tổn hại đến lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 8/4 khi Mỹ và Iran đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột đã làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy năng lượng và tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc Mỹ Iran đàm phán Mỹ Iran Vương Nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump đề xuất tiêu hủy urani làm giàu tại Mỹ hoặc ngay trên lãnh thổ Iran
Ông Trump đề xuất tiêu hủy urani làm giàu tại Mỹ hoặc ngay trên lãnh thổ Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết urani làm giàu của Iran sẽ bị tiêu hủy tại Mỹ, ngay trên lãnh thổ Iran hoặc tại “một địa điểm khác có thể chấp nhận được”.

Ông Trump đề xuất tiêu hủy urani làm giàu tại Mỹ hoặc ngay trên lãnh thổ Iran

Ông Trump đề xuất tiêu hủy urani làm giàu tại Mỹ hoặc ngay trên lãnh thổ Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết urani làm giàu của Iran sẽ bị tiêu hủy tại Mỹ, ngay trên lãnh thổ Iran hoặc tại “một địa điểm khác có thể chấp nhận được”.

Iran tuyên bố "không lùi bước" trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel
Iran tuyên bố "không lùi bước" trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel

VOV.VN - Ông Mohammad Bagher Zolghadr, tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã thể hiện lập trường cứng rắn trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân, khẳng định Tehran “sẽ không lùi bước” trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Iran tuyên bố "không lùi bước" trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel

Iran tuyên bố "không lùi bước" trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel

VOV.VN - Ông Mohammad Bagher Zolghadr, tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã thể hiện lập trường cứng rắn trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân, khẳng định Tehran “sẽ không lùi bước” trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Truyền thông Iran: Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz
Truyền thông Iran: Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần cảng Bandar Abbas.

Truyền thông Iran: Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz

Truyền thông Iran: Máy bay Mỹ tấn công tàu IRGC gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần cảng Bandar Abbas.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ