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Trung Quốc khẳng định quyết tâm chống tham nhũng

Thứ Sáu, 16:31, 30/10/2026
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VOV.VN - Các quan chức Trung Quốc ngày 30/10 khẳng định, nước này sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng và kiên định theo đuổi con đường chống tham nhũng đặc sắc Trung Quốc.

 

Hội nghị Trung ương 5 khóa XX bế mạc ngày 29/10 đã thông qua “Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề trọng yếu liên quan đến việc kiên trì bền bỉ đẩy mạnh quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện”, khẳng định tầm quan trọng, tính cấp bách và sự cần thiết của việc thúc đẩy công tác xây dựng Đảng đối với “tương lai, vận mệnh của Đảng, cũng như sự thịnh suy, thành bại trong sự nghiệp của Đảng và đất nước” ở Trung Quốc.

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Trung Quốc tổ chức họp báo về Hội nghị Trung ương 5 khóa XX ngày 30/10. Ảnh: China News

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30/10 giới thiệu về tinh thần hội nghị và quyết định trên, ông Trương Phúc Hải, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc cho biết, nội hàm “con đường chống tham nhũng đặc sắc Trung Quốc” bao gồm việc duy trì sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng; giải quyết cả gốc lẫn ngọn; thúc đẩy đồng thời việc không dám, không thể và không muốn tham nhũng.

“Chúng tôi sẽ tuân thủ các sắp xếp của Hội nghị Trung ương 5, luôn kiên trì sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, chú trọng hơn việc giải quyết cả gốc lẫn ngọn, tiếp cận có hệ thống, trừng phạt nghiêm khắc, xử lý chính xác, phòng ngừa hiệu quả và nắm bắt toàn diện, với ý chí bền bỉ, kiên định không dừng bước, không ngừng loại bỏ môi trường và các điều kiện phát sinh tham nhũng, quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh quan trọng không được phép thua và nhất định không được thua này”, ông Trương Phúc Hải nhấn mạnh.

Ông Trương Phúc Hải cũng cho biết, Quyết định vừa được thông qua đã vạch ra các phương hướng nhằm kiên định đi theo con đường chống tham nhũng đặc sắc Trung Quốc trên 4 phương diện, bao gồm duy trì áp lực cao trong trừng phạt tham nhũng, tăng cường kiểm soát và giám sát việc thực thi quyền lực, củng cố nền tảng tư tưởng về đề cao sự liêm chính và bài trừ tham nhũng, nâng cao hiệu quả tổng thể trong việc đảm bảo các quan chức “không dám, không thể và không muốn” tham nhũng.

Quyết định cũng yêu cầu lựa chọn và bổ nhiệm các cán bộ trung thành với Đảng, trong ngoài như một, có tinh thần trách nhiệm, thành tích vượt trội, chính trực liêm khiết; kiên quyết loại bỏ những cá nhân không trung thành với Đảng, ngoài mặt ủng hộ trong lòng chống đối và lợi dụng quyền lực trục lợi cá nhân; thúc đẩy cán bộ xây dựng và thực hành quan điểm thành tích chính trị đúng đắn, định hướng cán bộ tạo ra những thành tích chính trị mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và đạt thành tích thông qua các nỗ lực thực chất.

Theo số liệu do ông Trương Phúc Hải cung cấp, kể từ Đại hội XVIII đến nay, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát của Trung Quốc đã điều tra, xử lý 1,644 triệu vụ việc liên quan đến “4 loại hành vi sai trái” (chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và lối sống xa hoa lãng phí), phê bình, giáo dục và xử lý kỷ luật 2,257 triệu người, lập hồ sơ điều tra 8,105 triệu vụ việc, kỷ luật 7,922 triệu người, trong đó có 963 cán bộ do Trung ương quản lý.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 5 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thừa nhận từng xuất hiện một “thực tế nghiêm trọng như sự mềm yếu, trống rỗng, phai nhạt trong công tác lãnh đạo của Đảng; quản lý Đảng, quản trị Đảng không nghiêm, không thực chất, không hiệu quả; một số vấn đề trong nội bộ Đảng gây chấn động”.

Hội nghị cũng xác nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc kỷ luật 34 Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết, trong đó 33 người bị khai trừ khỏi Đảng. Đây là số lượng quan chức bị kỷ luật lớn nhất tại một kỳ hội nghị Trung ương ở Trung Quốc kể từ sau Cách mạng Văn hóa.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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