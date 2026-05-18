Trung Quốc khánh thành trung tâm đào tạo nghề quốc gia cho robot thông minh

Trung tâm thí điểm quốc gia của Trung Quốc về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) này hiện đào tạo hơn 130 robot hoạt động trong hơn 30 kịch bản nghề, từ phục vụ ăn uống, bán lẻ không người, biểu diễn sự kiện đến kiểm tra đường dây điện, thu lượm trái cây và vận hành giếng khoan. Đây hiện là cơ sở thí điểm quốc gia duy nhất về ứng dụng AI cho robot thông minh tại Trung Quốc.

Các robot làm việc trên mô hình thu nhỏ tỷ lệ 1:1 của dây chuyền sản xuất máy tính cá nhân tại Trung tâm thí điểm ứng dụng AI quốc gia ở Hàng Châu. Ảnh: Tân Hoa xã.

Ông Hoàng Địch, trưởng nhóm Đổi mới hiệp đồng trí tuệ hiện thân tại Công ty Cung cấp điện Hàng Châu thuộc Tập đoàn Lưới điện quốc gia Trung Quốc, cho biết: “Nhiều robot có thể hoạt động rất tốt trong phòng thí nghiệm, nhưng khi đưa ra thực địa, chúng lại mất phương hướng. Để giải quyết các khó khăn của robot thông minh trong ứng dụng thực tế, chúng tôi theo dõi lực tác dụng và sự thay đổi trọng tâm của robot theo thời gian thực, buộc nó phải học cách chủ động điều hướng. Chúng tôi huấn luyện robot hiểu thiết bị bằng cách sử dụng dữ liệu video tại chỗ, hiệu chỉnh lực thao tác và độ chính xác bằng cách thu thập dữ liệu từ các khớp và động cơ”.

Công nghệ robot và chuỗi công nghiệp trí tuệ hiện thân ở Trung Quốc hiện vẫn còn khá phân mảnh trong các lĩnh vực như sức mạnh tính toán, dữ liệu, mô hình và kịch bản. Cách doanh nghiệp làm việc đơn lẻ. Nhiều đổi mới về trí tuệ hiện thân vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, thiếu môi trường thử nghiệm quy mô lớn, gây khó khăn cho việc biến nguyên mẫu thành sản phẩm. Việc thành lập cơ sở này có thể thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp trong lĩnh vực AI.

Ông Lý Hưng Đằng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Trung tâm Thí điểm AI Hàng Châu, nhấn mạnh trung tâm này nhằm mục đích phát triển một nền tảng thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng với các công ty robot trên cả nước, cũng như các doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi công nghiệp, để chuyển đổi lợi thế riêng thành sức mạnh tổng hợp.

Sự phát triển của robot hình người đại diện cho một bước chuyển mình quan trọng của AI từ thế giới ảo sang các ứng dụng thực tế. Ở Trung Quốc, công nghệ này đang nhanh chóng chuyển từ phòng thí nghiệm sang các sản phẩm công nghiệp và đã được xác định là một ngành công nghiệp tương lai đòi hỏi tầm nhìn chiến lược trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) của nước này.

Theo các chuyên gia, việc kết hợp giữa những đột phá công nghệ liên tục và sự hoàn thiện không ngừng của hệ sinh thái công nghiệp sẽ mở ra nhiều tiềm năng đổi mới hơn cho lĩnh vực trí tuệ hiện thân và robot.