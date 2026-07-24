Trung Quốc thành lập Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông và lừa đảo mạng

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 24/7, ông Khương Quốc Lợi, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự thuộc Bộ Công an Trung Quốc, cho biết trước thực tế phần lớn các điểm nóng lừa đảo hiện tập trung ở nước ngoài, lực lượng công an Trung Quốc đã tiến hành phân tích sâu về cơ cấu tổ chức, các ông trùm và mô hình hoạt động của các tập đoàn tội phạm lừa đảo điện tử. Dựa trên các cơ chế thực thi pháp luật hiện có và liên minh quốc tế sắp được thành lập, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh và quản lý.

Cảnh sát Trung Quốc diễn tập tại Thượng Hải vào năm 2014. Ảnh: Reuters

Theo ông, Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông và lừa đảo mạng là tổ chức liên chính phủ do chính phủ Trung Quốc khởi xướng, nhằm ứng phó hiệu quả với tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, với sự tham gia rộng rãi của các cơ quan thực thi pháp luật từ nhiều nước, có năng lực phối hợp hành động và tính chuyên môn nhất định. Đến nay, đã có hơn 40 quốc gia bày tỏ sẵn sàng tham gia xây dựng liên minh. Đại hội thành lập liên minh sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Công an Toàn cầu năm 2026 tại thành phố Liên Vân Cảng, Trung Quốc.

Ông cũng nhấn mạnh, Trung Quốc chân thành hoan nghênh các nước cùng tham gia liên minh, tăng cường giao lưu quan điểm, thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, nâng cao hiệu quả đấu tranh chung, đẩy mạnh kiểm soát liên hợp, cùng nhau ứng phó với tội phạm lừa đảo viễn thông toàn cầu.

Theo báo cáo, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã triển khai hợp tác thực thi pháp luật quốc tế với hơn 30 quốc gia như Tây Ban Nha, UAE, Myanmar…, hình thành cơ chế tốt và đạt hiệu quả đáng kể. Từ năm 2023, Trung Quốc tăng cường hợp tác cảnh sát với Myanmar, truy quét toàn diện các khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn ở biên giới phía bắc Myanmar, bắt giữ và bàn giao hơn 59.000 nghi phạm, triệt phá hoàn toàn tập đoàn tội phạm “Tứ đại gia tộc” ở Kokang, miền bắc Myanmar.

Đầu năm 2025, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan cũng thiết lập cơ chế phối hợp chống lừa đảo cấp bộ trưởng, liên tiếp triển khai 10 chiến dịch trục xuất chung, tháo dỡ toàn bộ 630 tòa nhà tại khu phức hợp lừa đảo KK ở Myawaddy.

Ngoài ra, từ đầu năm nay, Trung Quốc lần đầu tiên hợp tác thực thi pháp luật với cảnh sát Mỹ và UAE, thành công triệt phá 9 điểm nóng lừa đảo, bắt giữ 276 nghi phạm.