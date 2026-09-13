Tốc độ phát triển xe mạnh mẽ ở Trung Quốc

Trung Quốc có thể phát triển xe mới chỉ trong 18 tháng

Trong nhiều năm qua, tốc độ phát triển ô tô của các hãng xe Trung Quốc đã trở thành một trong những lợi thế lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô nước này. Trong khi các thương hiệu lâu đời tại phương Tây thường mất khoảng 3-5 năm để phát triển một mẫu xe hoàn toàn mới, các hãng xe Trung Quốc hiện có thể hoàn thành quá trình này trong khoảng 2 năm.

Khoảng cách này thậm chí có thể tiếp tục được thu hẹp nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Bloomberg, IAT Automobile Technology và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) cho rằng AI có thể giúp đưa thời gian phát triển một mẫu xe mới tại Trung Quốc xuống chỉ còn khoảng 18 tháng.

Tốc độ phát triển đáng kinh ngạc này đang khiến nhiều hãng xe nước ngoài phải thay đổi cách làm. Renault đã phát triển mẫu Twingo E-Tech mới tại Trung Quốc trong khoảng 21 tháng, trong khi Volkswagen ID.UNYX 08, được phát triển cùng Xpeng, mất khoảng 24 tháng. Đây là những ví dụ cho thấy phương pháp phát triển xe của Trung Quốc đang dần được các đối thủ quốc tế học hỏi.

Các dòng xe Trung Quốc từ Xiaomi và Chery đẩy nhanh chu kỳ phát triển.

Tuy nhiên, tốc độ càng nhanh thì những lo ngại về chất lượng và an toàn càng lớn. Các cơ quan quản lý Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát đối với pin, hệ thống hỗ trợ lái và tay nắm cửa sau một số vụ tai nạn nghiêm trọng. Nhà chức trách cũng triển khai một chiến dịch kiểm tra an toàn kéo dài một năm, trong đó có những cuộc kiểm tra không báo trước.

AI giúp rút ngắn thời gian phát triển nhưng không thể thay thế thử nghiệm thực tế

Một trong những thay đổi lớn nhất của ngành ô tô Trung Quốc là việc ứng dụng AI và các công cụ kỹ thuật số vào quá trình phát triển sản phẩm. AI có thể hỗ trợ xác nhận thiết kế kỹ thuật số, kiểm tra hàng nghìn linh kiện và thực hiện nhiều công đoạn vốn trước đây cần đến các nguyên mẫu vật lý.

Điều này giúp các nhà sản xuất rút ngắn đáng kể thời gian từ khi lên ý tưởng cho đến khi đưa xe ra thị trường. Tuy nhiên, không phải mọi công đoạn đều có thể được tăng tốc bằng công nghệ.

Theo các đề xuất mới được Bloomberg dẫn lại, Trung Quốc có thể tăng gấp đôi quãng đường thử nghiệm bắt buộc đối với xe năng lượng mới lên 30.000 km. Đây là một dấu hiệu cho thấy các nhà quản lý muốn đảm bảo rằng việc phát triển xe nhanh hơn không đồng nghĩa với việc cắt giảm các bước kiểm tra cần thiết.

Lý do là độ bền thực tế của một chiếc xe cần được kiểm chứng trong nhiều điều kiện khác nhau. Xe phải hoạt động ổn định trên nhiều loại đường, trong những điều kiện thời tiết khác nhau và với nhiều thói quen sử dụng khác nhau. Những yếu tố này không phải lúc nào cũng có thể mô phỏng hoàn toàn bằng phần mềm.

Phó chủ tịch Chery, ông Li Xueyong, cũng thừa nhận rằng có những giai đoạn trong quá trình phát triển xe không thể rút ngắn tùy ý. Theo ông, một chiếc xe phải đáp ứng được nhiều điều kiện vận hành trên toàn cầu và có những mốc thời gian phát triển mà ngành công nghiệp không thể đơn giản bỏ qua.

Các hãng xe Trung Quốc khó giảm tốc khi cuộc đua thị trường ngày càng khốc liệt

Dù cơ quan quản lý lo ngại, việc yêu cầu các hãng xe Trung Quốc giảm tốc độ phát triển sản phẩm không hề đơn giản. Người tiêu dùng nước này ngày càng kỳ vọng các hãng liên tục tung ra mẫu xe mới và nhanh chóng nâng cấp công nghệ.

Trong khi đó, biên lợi nhuận ngày càng bị thu hẹp khiến các nhà sản xuất khó chấp nhận việc đứng phía sau đối thủ. Chủ tịch Geely, ông Li Shufu, từng cho rằng yêu cầu các doanh nghiệp giảm tốc độ phát triển có thể không thực tế trong bối cảnh tất cả đều đang cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần.

Cuộc đua này cũng đang tạo áp lực lên các hãng xe truyền thống. Nissan là một trong những thương hiệu đã công khai học hỏi phương pháp phát triển của các đối thủ Trung Quốc. Hãng đã rút ngắn thời gian phát triển xe mới từ khoảng 50 tháng xuống còn 37 tháng, trong khi mẫu Skyline thế hệ mới chỉ mất khoảng 26 tháng để hoàn thiện.

AI nhiều khả năng sẽ tiếp tục giúp ngành ô tô rút ngắn thời gian phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, bài toán quan trọng đối với các hãng xe Trung Quốc không chỉ là làm thế nào để tạo ra một mẫu xe mới nhanh hơn, mà còn phải xác định công đoạn nào có thể giao cho công nghệ và công đoạn nào vẫn cần hàng nghìn km thử nghiệm thực tế.

Tốc độ phát triển từng giúp các thương hiệu Trung Quốc tạo khoảng cách với nhiều đối thủ truyền thống. Nhưng khi chu kỳ phát triển được rút xuống chỉ còn khoảng 18 tháng, vấn đề đặt ra không còn là ai có thể làm xe nhanh nhất, mà là ai có thể duy trì tốc độ đó mà không đánh đổi chất lượng, độ bền và an toàn.